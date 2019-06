Musiker Mathilde Falch: Man får knust sit hjerte hver nat

Hun har været ved at dø af anoreksi og har været afhængig af både alkohol og stoffer, men det seneste halvandet år er alligevel det hårdeste i musiker Mathilde Falchs liv. Som mor til reflukssyge Leo på halvandet år har hun oplevet, hvordan han har grædt og vredet sig i smerte, mens hun og hendes mand har været på randen af at bryde fysisk sammen af søvnmangel. - Det er et livsvilkår, at livet nogle gange gør ondt, siger Mathilde Falch, der får energi af at bruge sine egne erfaringer til at hjælpe andre i samme situation.