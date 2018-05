Museumsdirektør kaster nyt lys over Faaborg Museum

Det bliver kaldt arkitekternes yndlingsmuseum, og de besøgende kommer som oftest langvejs fra. Museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen taler om totalkunst, når hun med et enkelt ord skal beskrive Faaborg Museum og dets bygning, malerier, skulpturer og møbler. Her forenes flere kunstarter, og Gertrud Hvidberg-Hansens opgave er at kaste nyt lys over dem alle. Med en bevilling på 20 millioner kroner fra Faaborg-Midtfyn Kommune har museumsdirektøren fået sin startkapital til udvikling af et af kommunens syv signaturprojekter. Eksklusiv har mødt museumsdirektøren til en snak om æstetik og nye erkendelser, om lyspauser og et udstillingsklima, der har udsving som en sand bjergetape.

Vinduet står på klem på kontoret og inviterer lys og lyde udefra ind i en anden verden. En verden af penselstrøg, mønstrede mosaikker og store for-tællinger. Udefra ser indgangen måske ikke ud af meget med sin blot otte meter brede facade mod Grønnegade. Men man skal ikke lade sig narre. Museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen kalder godt nok det første rum for Danmarks mindste billetsalg, men ikke desto mindre kommer der et sted mellem 23.000-28.000 gæster netop denne vej hvert år. Til Faaborg Museum. - Det er et vigtigt museum. Hvis vi blot ser på selve arkitekturen, er det blandt top 10 af hovedværkerne inden for nordisk klassicisme. Faaborg Museums bygning markerer starten af periodens stilretning. Slutningen af den ser vi med blandt andet Københavns Politigård. Derfor er det mange arkitekters yndlingsmuseum, fortæller Gertrud Hvidberg-Hansen om bygningen på den aflange og skrånende grund. - Det er et bygningsværk, der overrasker. Fuld af finurlige detaljer. Som et skatkammer, der udfolder sig og vækker sanseligheden, siger Gertrud Hvidberg-Hansen med et smil om arkitekt Carl Petersens bygning. - Der sker rigtig meget i den periode. Der er nye kunstretninger, nybrud, modernitet og industrialisering, siger Gertrud Hvidberg-Hansen på vej ned af de smalle og skæve stentrapper fra sit kontor til museets indre.

Foto: Robert Wengler - Til daglig kører hun selv turen mellem Odense og Faaborg og holder af de flotte landskaber på strækningen. ?Kan vi ikke få en hurtig vej til Faaborg?, spørger mange. Men der er ingen hurtig måde at komme til Faaborg på. Det er en historisk købstad, hvor tempoet er et andet, og det er en del af oplevelsen at opleve naturen på vejen herned og passer fint til atmosfæren på Faaborg Museum, siger Gertrud Hvidberg-Hansen. Foto: Robert Wengler

Fynboerne Selvom museet først lige har åbnet den store dør til hverdagen udenfor, er der allerede flere andre gæster på trappen. Det er ifølge Gertrud Hvidberg-Hansen et sted, folk rejser efter, for en postnummerundersøgelse har fortalt hende, at en stor del af de besøgende på Faaborg Museum kommer fra andre landsdele: Sjælland, Jylland og udlandet. - Det er ikke faaborgenserne, der slider stedet op. Vi prøver derfor at gøre forskellige ting for at være byens stolthed og det sted, man tager sine gæster med til, siger Gertrud Hvidberg-Hansen og nævner alle ferniseringer og nogle aftener om året uden for turistsæsonen med fri entré. Faaborgenserne - eller rettere Fynboerne - spiller nemlig en stor rolle for museet. Særligt kunstnere som Peter Hansen, der i år har 150-års jubilæum, Fritz Syberg, Anna Syberg, Jens Birkholm og Johannes Larsen. De gik på De Frie Studieskoler i København og trak deres venner fra denne kunstskole med hjem til Faaborg. I dag er det deres værker fra slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der primært får plads på de farvestrålende vægge på Faaborg Museum. - På tysk taler man om "Gesamtkunstwerk". På dansk kan man oversætte det til totalkunst, når flere kunstarter forenes til et samlet, kunstnerisk udtryk, siger Gertrud Hvidberg-Hansen om selve bygningen, malerierne, skulpturerne af Kai Nielsen og møblerne, heriblandt Faaborgstolen, der er specieldesignet til huset af Kaare Klint.

Foto: Robert Wengler Her ses Gertrud Hvidberg-Hansen i det lille magasin, hvor Faaborg Museum opbevarer en del af de værker, der ikke udstilles. Foto: Robert Wengler

Det gode liv Museumsdirektøren står nu i en lille, mørk forstue holdt i en kold, grøn farve. Alle rum er malet i de oprindelige farver, og eftersom så mange gæster spørger til dem, kan Gertrud Hvidberg-Hansen og museets ansatte nu oplyse om farvekoder, så man kan tage i Flügger bagefter og finde den konkrete farve. Det næste rum er helt anderledes stort, væggene højrøde af kinesisk cinnober, og ovenlyset er der smæk på, som Gertrud Hvidberg-Hansen formulerer det. Herinde hænger Fynboernes fremstilling af det gode liv i fine rammer. Kunstnerne giftede sig ofte med hinandens søstre og portrætterede ofte hinanden og deres børn. Og det er denne fortælling om det gode liv - det levede liv med nærvær og naturlige scener fra lykkelige stunder, barneliv, gåture i naturen og et rigt rejseliv, som fynboerne også beskrev med deres pensler. Gertrud Hvidberg-Hansen er stoppet op ud for et maleri af Peter Hansen. Det hedder "I sengen", er fra 1915 og viser en mor med sin datter i sengen. - Jeg kan godt lide dette billede, som for mig er et oprigtigt værk. Ikke opstillet. Der er noget stofligt og blødt over Peter Hansens måde at male det på, og så kan jeg spejle mig selv i dette øjeblik, siger Gertrud Hvidberg-Hansen, som selv er mor til tre. Hun går videre til næste rum, som med sine søjler minder om et tempel. Den ottekantede kuppelsal er holdt i en klar koboltblå, er malet med en freskoteknik og aldrig nogensinde blevet malet over. I midten troner museets stifter, konservesfabrikanten Mads Rasmussen i sortpoleret granit.

Foto: Robert Wengler Johannes Larsen malede dette værk i 1896 og gav det navnet ?Krokus?. Gertrud Hvidberg-Hansen kalder museets have for ?byens største kravlegård?. Og det er helt i tråd med den linje, Faaborg Museum har lagt for sine mindste gæster. Blandt de faste tilbud er kunstskatte-jagten. Foto: Robert Wengler

Fornyelsens kunst - Man kan ikke koge suppe på kun at hænge sine egne ting op, selvom man har nok så fin en samling, understreger Gertrud Hvidberg-Hansen til spørgsmålet om, hvordan hun skaber fornyelse. - Fire - fem gange om året laver vi nye særudstillinger, der alle tager afsæt i vores eksisterende kunstsamling. I starten af 2019 laver vi også en helt ny samlingspræsentation. Samme samling, men en ny fortælling - og der er et hav af fortællinger at tage af. Vi prøver at finde frem til nye vinkler i emnerne og udfolder samlingen på en ny måde. Et eksempel er en stor særudstilling, vi lavede sidste år, med japansk træsnitkunst og Johannes Larsen. Det var sjovt, at vi altid havde sagt, at Johannes Larsen var en del af dansk japanisme, men vi havde aldrig før set det sammenstillet konkret. Det var helt klart med til at kaste et nyt lys over Johannes Larsen at se denne dialog. Med til at give ham en ekstra dimension, siger Gertrud Hvidberg-Hansen, som i øvrigt erhverver fire- seks nye værker til museet hvert år. - Det, som kunsten kan, er netop, at den kan skabe en ekstra dimension, udvide ens horisont og skærpe ens sanser. Man kan for eksempel opleve naturen gennem kunsten, siger Gertrud Hvidberg-Hansen og tænker på et af sine egne projekter, blandt andet en udstilling på Fyns Kunstmuseum, som handlede om skyer og meteorologi i kunst. Gertrud Hvidberg-Hansen blev ansat som museumsdirektør for Faaborg Museum 1. august 2013. Stillingen blev slået op efter Susanne Thestrup Truelsens 33 år på posten. Da hun kom til, var samlingen og bygningen i meget dårlig stand, og begge dele er løbende blevet udbedret. Men i dag er der desværre andre udfordringer at tage sig af.

Foto: Robert Wengler Gertrud Hvidberg-Hansen kalder museets have for "byens største kravlegård". Og det er helt i tråd med den linje, Faaborg Museum har lagt for sine mindste gæster. Blandt de faste tilbud for børn er kunstskattejagten, hvor man får udleveret et hæfte og derefter skal på jagt efter karakteristiske detaljer fra museet. Derudover er der værkstedsfaciliteter og udlån af kunstkit med blandt andet handsker, tegneblok, tegneredskaber og modellervoks.Foto: Robert Wengler

Synlige alderstegn For tre år siden fyldte den fredede del af Faaborg Museum 100 år, og det er bestemt en fin alder, men alderstegnene er tilsvarende også blevet tydeligere med årene. Murværket slår alvorlige revner mange steder fra gulv til loft, og der er store sætningsskader, der påvirker hele bygningen. Klimaet i salene minder mest af alt om en bjergetape med sine lunefulde udsving, og det har kunstværkerne ikke godt af. Magasinforholdene er ifølge museumsdirektøren så kritisable, at værkerne står opmagasineret alt for tæt og alt for højt, så det på sigt er skadeligt for samlingen. Gertrud Hvidberg-Hansen åbner døren til et undseeligt depotrum fordelt på to etager med en smal stige imellem. Når man tænker på, at der ud af museets samling på i alt 1500 værker kun er omkring en femtedel fremme ad gangen, bruger Gertrud Hvidberg-Hansen mange tanker på blandt andet dette lille depotrum, også kaldet magasinet med dets møbler, akvareller, tegninger, oliemalerier og skulpturer. - Noget fra magasinet har ikke været fremme i flere år. Mange værker har selvfølgelig også brug for lyspauser, særligt akvareller, som ikke kan konserveres. Det er et sart materiale, og sollyset bleger farverne, som lige så stille forsvinder. Der er faktisk en stor del af vores fine samling, som ikke er tilgængelig eller kun delvist tilgængelig, netop fordi de ikke tåler at være fremme længe ad gangen, erkender Gertrud Hvidberg-Hansen og går ud til en række udstillede værker i akvarel og peger på et rullegardin, der er trukket ned som beskyttelse for det skarpe lys.

Foto: Robert Wengler Gertrud Hvidberg-Hansen omtaler Faaborg Museum som et totalkunstværk, og her bruger hun også musikken. Normalt har Faaborg Museum dannet kulisse for jazz og klassisk musik, men her i april kom sangerinden Pernille Rosendahl også forbi Grønnegade på sin museumsturné. Det er ikke sidste gang, sådan et arrangement vil forekomme, lover museumsdirektøren, hvis job er meget alsidigt. Her ses Gertrud Hvidbjerg-Hansen på kontoret. Foto: Robert Wengler

Aflastning Det er dog langt fra al beskyttelse, der kan klares med et rullegardin hist og her på Faaborg Museum. Faaborg-Midtfyn Kommune har udpeget syv signaturprojekter, der skal være med til at udvikle området og gøre kommunen til et stadig mere attraktivt sted at bo eller besøge, og Faaborg Museum er et af dem. I september 2017 blev Faaborg Museum bevilget 20 millioner kroner til renovering og udvikling af museets fysiske rammer. Beløbet er stort, men Gertrud Hvidberg-Hansens projektkatalog er endnu større. - Denne fredede bygning er i relativt dårlig stand og skal restaureres meget snart. Men det er også vigtigt, at vi eksempelvis aflaster den gamle bygning bedst muligt ved at udvide med en ny bygning til foredrag og særudstillinger. De 20 millioner fra kommunen dækker slet ikke alt det, vi gerne vil. Et meget løst overslag på 120 millioner kroner er mere dækkende. Derfor skal vi snart i gang med at kontakte fonde, siger Gertrud Hvidberg-Hansen og tilføjer, at restaureringen af Petersens gamle bygning fra 1915 blandt an- det indebærer, at gulvmosaikken skal tages op og sættes forsigtigt på plads igen bagefter.

Foto: Robert Wengler Faaborg Museum var et privatejet museum helt frem til 1982. Derfor er Gertrud Hvidberg-Hansen også kun museets anden direktør. Før hende var det Susanne Thestrup Truelsen. Foto: Robert Wengler