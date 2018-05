Moden kan læses på linje med litteratur

Modens udvikling

Julia Lahme har brugt to år på at dykke ned i modehistorien set gennem stormagasinet Magasins arkiver. Her giver hun et rids af udviklingen set i forhold til samfundsudviklingen.1870'erne: Kvindens krop vredet i et S



I 1870'erne blev borgerskabets kvinder fra de var ganske unge snøret voldsomt ind, og de forblev indsnørede hele deres liv. Der skulle så stor styrke til at få tøjet på, at de ikke selv kunne tage det på. Kjolerne var lavet af forskellige stykker, som man knappede, hægtede og bandt sammen, så en kjole var ikke bare et stykke tøj, du trådte ned i. Det var også noget, du byggede op omkring kvinden, der typisk også var snøret ind i store dele af sin graviditet.



Det interessante er, at hun faktisk ikke kunne gå. Hun kunne tage ganske korte skridt og bevæge sig ganske langsomt men kunne ikke tale, mens hun trak vejret. Kvinden kunne på det tidspunkt nok ses, men bestemt ikke høres.



Slutningen af 1800-tallet: Kvinderne kræver deres plads



I slutningen af 1800-tallet blev reformdragten indført. Kvinderne begyndte at kræve deres plads i samfundet, og de begyndte at gøre deres stemmer hørt, og vi får kvindebevægelsen. Pludselig løsnes korsettet, så kvinderne kan deltage i en debat om, hvorvidt de skal have stemmeret. Der er ikke nogle dybe udskæringer, der er ikke en løftet barm. Man er på ingen måde udfordrende. Kvinden er snøret til helt op i halsen. Det kan være med en blonde eller en sløjfe, for man skal ikke se for meget af hende. Man har dog lov at se hendes hår. Senere hen var det ikke længere fint at vise sit hår.



1910'erne: Kvinderne får sportstøj



I 1910'erne får kvinden mere og mere bevægelsesfrihed, og hun får endda sportstøj på. Der bliver skabt dragter, der er gode at cykle i. Det er også her, vi i Danmark får gymnastikbevægelsen. Kvinden får lov til at have en krop. Hun får lov at have arme, der kan bevæge sig og ikke er spændt helt ind til kroppen med smalle skuldersømme. Hun får lov til at være et aktivt og fysisk menneske. Det er også nødvendigt, for vi er i gang med Første Verdenskrig, og kvinderne skal kunne bevæge sig. Kvindernes ben har været gemt godt væk hidtil, men kvinderne får pludselig både ankler og ben, og de får også bukser på, og det er mere provokerende, end vi kan forestille os i dag.



1920'erne: Frigørelsens årti



Kvinderne har bare ben og dybe udskæringer. Første Verdenskrig har været voldsomt hård, så man har brug for at slippe sig selv fri på den anden side. Selv om der er decideret økonomisk krise i hele verden, og vi har den store depression, husker vi 1920'erne for festerne, de korte kjoler og de bare arme. Kvinderne begynder at barbere ben og barbere sig i armhulerne. De skal vise sig frem og bliver korthårede. Det er den totale frisættelse fra hidtidige kvindeidealer. Før var kvindens hår hendes pryd, og det kunne ikke blive langt nok. Det skulle flettes og snos op omkring hovedet og lægges i krøller. Man sov med papir i håret og sov også siddende for at holde frisuren. Nu fik kvinderne kort, lidt mere praktisk hår, og de går hatte, som holder håret fast. Silhuetten er nu nærmest drenget. Bh'erne strammer brysterne ind til kroppen i stedet for løfte dem op. Det er smalle, smalle hofter og talrige opfordringer til at begynde at ryge.



Der er både ben og arme og kraveben, som tegn på, at nu møder man verden. En pæn pige er ikke længere spændt ind i blonder helt op i halsen.



Det er frigørelsen og eskapismens årti. Det må gerne være 1001 nat. Man læsser sig til i juveler, men det er også her, kvinden for første gang selv ejer sin seksualitet. Hun må gerne se sig som et seksuelt væsen, men hun er stadig piget. Vi har et helt årti, hvor man kan føle sig sexet uden at være vulgær. Det tror jeg tiltaler os kvinder.



1930'erne: Femme fatale



Jeg tror til gengæld hellere, mændene vil have os hen i 30'erne, hvor moden kommer fra Hollywood. Kvinden er stærk og bredskuldret, en femme fatale med store øjenbryn og en lang cigaret i hånden. Hun kigger aldrig ind i kameraet men er i den grad er et seksuelt væsen. Men hun bestemmer selv, hvem hun vil dele det med.



Hun hviler helt og holdent i sig selv og ejer sin seksualitet. Det er ekstremt fascinerende, og vi kender det fra alle Hollywoodstjernene med Marlene Dietrich som det bedste eksempel. Man aner kvinden, men man har ikke ret til hende. Det er 15 år efter, kvindernes stemmeret er indført, og kvinderne er på vej ud på arbejdsmarkedet. De er mystiske, dragende, næsten skulpturelle væsner, som aldrig har brug for at have øjenkontakt med os.



1940'erne: Glade og tilgængelige for tropperne



Kvinderne bliver imødekommende og får taljer igen. De skal være meget feminine, glade og tilgængelige for tropperne, der er ude at bekæmpe fjenden. Derfor skal kvinden være munter, smilende og sød. Hun bliver frisk og sjov, lidt folkekomedie-agtig.



1950'erne: New Look



Det eksploderer i 1950'erne hvor der er så meget øjenkontakt med kameraet, så man føler sig helt nedstirret. Mændene kommer tilbage fra krigen og og skal have en plads på arbejdsmarkedet igen, så vi ser selvfølgelig også, hvordan korsetterne kommer tilbage. New Look kommer, og kvinderne skal i den grad tilpasse sig mændenes ønsker. Vi ser folkekomedierne med strutskørter, bløde krøller, smil og kig til barm, så det nogle gange er lige før, brystvorten ikke engang er gemt væk.



For første gang ser vi, at der er flere faser i en kvindes liv. Hun går ikke fra at være barn til at være kone og mor. Hun har nogle overgange i sit liv. Som teenager får hun sit eget look med piratbukser og smalle skjorter. Det er kækt uden at være sexet.



Couturen eksploderer også, for nu skal man fejre, at man er ude på den anden side af krigen. Det bliver de store robers tid, men det er med smalle taljer, brede hofter og stirrende barme, som også kigger én ind i øjnene og absolut ikke skal gemmes væk.



1960'erne: Vi tager stilling til kvinde- og kropsidealer



Moden bliver simplere igen. Vi kan have lidt enklere kjoler på, indtil slutningen af 1960'erne, hvor vi begynder at at tage stilling til, om de kvinde- og kropsidealer, moden udtrykker, er nogen, vi kan følge.



Samtidig banker Vietnamkrigen på, og vi begynder at kigge mod Asien igen.



1970'erne: Moden skaber identitet



Det man forbinder med etnisk mode - de lange kæder, border, tørklæder i håret - vinder indpas, og kvinden begynder at reagere på de roller, hun forventes at indtage. Mode bliver noget vi leger med for at skabe en identitet.



På den ene side bliver moden ekstrem feminin, men også ret maskulin og militaristisk med buksedragter og lommeflapper. Pludselig er der mange retninger, man kan gå i, og samtidig være velklædt. Moden bliver en bred vifte af muligheder, fordi der også er stor politisk turbulens.



1980'erne: Det fattige årti, hvor alle drømte om at blive rige



1980'erne var et fattigt årti, hvor alle drømte om at blive rige. Vi hyldede rigdom som aldrig før og dyrkede tv-serierne Dollars og Dallas og de riges kvaler. Vi rullede os i lamé og kiggede på prinsesse Diana og alle ønskede sig at blive marengsbrud som hende. Velstand var noget, vi i fuldstændig sindssyg grad stræbte efter.



Moden begynder at handle om magt. Kvinder skulle udstråle magt og lederskab, og vi har de første diskussioner om, hvordan man får livet til at hænge sammen som kvinde.



1990'erne: Ungdomsdyrkelsen når uanede højder



Især første halvdel af 1990'erne er kendetegnet ved, at vi er bange for at blive voksne. Vi er lige kommet ud af krisen, og ungdomsdyrkelsen når uanede højder. Danmark bliver lagt øde, når der bliver vist Beverly Hills 90210 på den nye tv-kanal Tv2 og Aqau bliver en eksportsucces, men ingen af fremstillingerne af, hvad det vil sige at være menneske, handler om at være voksen og ansvarlig.



Kvinder må heller ikke blive kaldt kvinder. De er alle sammen piger. Voksne piger, store piger eller ældre piger. Kvinder i 60'erne mødes med andre piger i 60'erne til en pigefrokost, så den voksende kvindelighed bliver pakket væk til fordel for en dyrkelse af ungdommen.



2000'erne: Vi bruger de penge, vi ikke har



I 1990'erne bruger vi alle de penge, vi ikke har. Vi går amok i logoer, vi skal have dyre designertasker, kigger på de engelske fodboldspilleres koner og kærester og bliver inspirerede til at købe dyre Guccitasker.



I Danmark bliver moden også dansk. Susanne Rützou stormer ind på scenen, og vi har Day Birger Mikkelsen med Marlene Birger. Moden i Danmark får sig eget boheme-udtryk og begynder for alvor at skille sig ud fra det, der sker på den internationale scene.



Det er også tolerancens årti. Vi er ikke rigtigt bange for flygtninge og indvandrere endnu. Vi er ikke rigtigt bange for de store nedskæringer i velfærdsstaten. Alle kan få arbejde, og vores modeforbrug er højere end nogensinde. Men vi køber dansk, og vi elsker det.



2010'erne: Vi er under pres



Finanskrisen lukker modehuse, og modebranchen er rystet i nogle år.



Vi får en kollektiv oplevelse af, at vi er udsat for pres i verdenen. Vi er udsat for pres på miljøet, vi har Trump, som er en overordnet trussel hele tiden. Vi har masser af trusselsbilleder, vi kan forholde os til hele tiden.



Modemæssigt reagerer vi på det, som om vi lige var kommet ud af en krise. Vi går i kimonoer igen og dropper de alt for stramme jakkesæt. Vi føler os frie og vi ejer vores femininitet, som vi ikke har gjort før. Metoo-bevægelsen og nyfeminismen ruller afsted, og vi behøver ikke klæde os på for andre end os selv. Det gør vi heller ikke. En velklædt kvinde er ikke en vulgær kvinde i dag.