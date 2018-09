Minimalisterne fra Kirkeby: Bor småt for at leve stort

En stor del af vores identitet er bundet op på materielle ting, og derfor var det en hård proces for Siff og Bjørn Jensen at skille sig af med så meget, at de sammen med deres to drenge kunne bo i et anneks på 17 kvadratmeter plus en beboelsesvogn. Til gengæld har processen gjort dem gladere, friere og meget mindre bekymrede.