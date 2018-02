Min Base: Så rejs da hjem til de varme lande

Efter regn, rusk og rislen samt slud, sjap og sjask står grundejeren og sukker over sin have. Eller er det en svamp? En svamp, der lige er hevet op af badekarret. Der bare ligger der venter på, at jeg svupper ud på den, så vandet kan vælte op, hen over fliserne, videre ud i forhaven, ud på fortovet og ned i risten på vejen.

Selv en mindre byge preller af på grunden og vil ikke opsuges af jorden. Der kan ganske enkelt ikke være mere vand på vores matrikel, og at dømme efter den høje vandstand i den nærliggende å er jeg ikke alene.

Vi har monteret ekstra nedløbsrør, for at vandet ikke skal blive stående på tilbygningens flade tag.

Vi har fået anlagt en ekstra brønd, så skybrud kan vente lidt hos os, indtil der er plads ude i spildevandsrøret under gaden.

Og nede i skoven er der dukket flere vådområder op siden sidste år - mens den dovne drænrende er blevet til en brusende bæk.

Vi har for længst passeret det punkt, hvor det er praktisk muligt at håndtere de store vandmasser, der vælter ind over grænserne. De fylder vores kloakker og ødelægger veje og huse med deres gennemtrængende fugtighed.

Så rejs da hjem! Alle I dråber og molekyler, fordampet fra de varme lande, drevet ind over vores grænser i tætte skyer og afgivet her, hvor vi har så rigeligt af jer i forvejen.

Fyld gamle olietankere med de uønskede dråber og sejl dem langt væk herfra. De vil jo ikke engang lære sproget. De kryber og kravler bare rundt og gurgler deres uforståelige plaprende lyde, mens vi forsøger at holde dem væk fra vores ejendomme.

Så rejs da hjem! Gør jorden frugtbar og sluk tørsten hos den grundejer, der står dernede i støvet og sukker.

Rejs til Cape Town, hvor indbyggerne har brugt al vandet, og byen nærmer sig en total udtørring. Skal I have en hånd med? Gerne. Når man kan anlægge en gasledning hen over Fyn, så polakkerne kan få gas fra vest i stedet fra øst, og når man kan sende en sportsvogn ud i rummet ... så kan man da vel for pokker også lægge et vandrør ned til der, hvor de har brug for vandet.

Så rejs da hjem! I stedet for at lænse vores offentlige kasser og fortrænge det gode, gamle danske grundvand.

Så rejs da hjem! Eller endnu bedre: Bliv i nærområderne med jeres regn, rusk og rislen.