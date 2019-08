Michael har sagt farvel til sofaen og forhøjet kolesterol: Nu vil han have andre med

En tur langs Gudenå til næste sommer er målet - men inden da skal der traves rigtig mange kilometer for at komme i form. Michael Enger fra Randers er i fuld gang med at gå sig sund og vil gerne have følgeskab.

Randers: Michael Enger har droppet sofaen efter arbejdstid og er i stedet begyndt at gå. Nu har han fået flere med, og målet er at træne op til den store tur: Trækstien fra Silkeborg til Randers i sommeren 2020. 48-årige Michael Enger fra Kristrup er brandsikringskonsulent, og når arbejdsdagen er slut, har han ofte gået under 1000 skridt. Motion i dagligdagen har været fraværende, fortæller han til Randers Amtsavis. Det er der nu lavet om på, og det er en gevinst på mange måder. - Jeg har døjet med forhøjet kolesterol i mange år, og taget medicin for det. Lægerne sagde, at fordi at det var arveligt, så kunne jeg ikke træne eller spise mig ud af det. Tidligere på året kom jeg hjem fra en ferie med en alvorlig infektion og var meget syg. Jeg tabte mig 20 kilo på et par uger, fortæller Michael Enger. Efterfølgende blodprøver viste, at der nu var rettet op på kolesterol-tallet, ligesom en begyndende type 2 sukkersyge var forsvundet igen. Det gav Michael Enger mod på at gøre noget for at holde fast i forbedringerne. - Jeg har tidligere dyrket styrketræning, men det er flere år siden. Jeg besluttede at begynde at dyrke motion og valgte at gå. Jeg læste, at Trækstien langs Gudenå er blevet renoveret og fik en idé om, at det kunne være spændende at gå her til næste sommer.

Foto: Annelene Petersen Foreløbig har mere end 100 meldt sig ind i den facebook-gruppe, som Michael Enger har oprettet. Her aftales tid.og sted for ture i det grønne. Foto: Annelene Petersen

Flere med i gruppen Michael Enger mener dog ikke, at udfordringen ved at gå de 22 kilometer på det renoverede stykke mellem Kongensbro og Silkeborg er stor nok. - Hvorfor ikke gå hele vejen? Det er 80 kilometer, inklusive et par afstikkere, hvor det ikke er muligt at gå langs åen, siger Michael Enger. For ham er det vigtigt at have et konkret mål at gå hen imod. På den måde bliver det lettere at holde motivationen. - Lige nu har jeg lysten til at gå, men den kan forsvinde hvis ikke der er et mål. Michael Enger har inviteret andre til at gå med. Både på turene i Randers-området til hverdag - men også til den store tur, hvor man går på hele Trækstien. - Jeg går, men hvorfor ikke få andre med og gøre det hyggeligt? Der er også en social dimension i det. Man kan ikke gå syv kilometer, som vi har gjort flere gange, uden at tale sammen. Med "vi" refererer Michael Enger til de randrusianere, der har meldt sig ind i den facebookgruppe, som han har oprettet. Den hedder "Erobrer Trækstien 2020", og medlemmerne planlægger gåture sammen rundt omkring i den smukke natur i Randers.

Foto: Annelene Petersen Ud over motion, så er der også mulighed for hyggeligt samvær med andre, hvis man går med på de planlagte ture. Foto: Annelene Petersen

Mulighed for venskaber - Man behøver jo ikke blive bedste venner, men muligheden er der. Netop fordi turen på Trækstien ikke skal være alt for hård, og der også skal være tid til at snakke sammen, vil ruten blive delt op på to dage, hvilket helt sikkert også vil være en udfordring fortæller Michael Enger. Endnu er det ikke besluttet hvilke datoer, turen skal foregå, og hvordan den rent praktisk skal afvikles, da det i høj grad kommer an på, hvor mange der melder sig til. Michael Enger håber på, at nogen vil være med til planlægningen. Der skal arrangeres overnatning midtvejs, måske på en campingplads eller i shelters. Og så skal der være mad parat, når vandrene når frem til Randers på andendagen. Lige nu er han tilfreds med, at han selv er kommet i gang med at gå, og at der allerede er flere, der har valgt at gå med. Men der er plads til dem der har lyst til at være med. - Jeg er glad for, at jeg gør noget for mig selv. Og det er fedt, at der er kommet nogen med, der ellers ville sidde hjemme i sofaen. Hvad det fører til, må tiden vise.

Foto: Annelene Petersen Gåture er godt for både helbred og humør, mener Michael Enger, der har fået andre med ud at gå - som forberedelse til en tur på Trækstien mellem Randers og Silkeborg til næste år. Foto: Annelene Petersen