Michael Learns to Rock: En langtidsholdbar succes

Trods deres navn har Michael Learns to Rock altid foretrukket de simple popsange frem for de hårdtslående guitarsoloer, og deres helt særlige lyd har sikret dem en langtidsholdbar succes i Asien. Her 30 år efter første møde i et simpelt øvelokale i Aarhus er musikglæden uforandret - ligesom drømmen om et gennembrud i USA