Mia Wagner fra 'Løvens Hule': Jeg har måttet lære at leve med en vis form for utilstrækkelighed

Fra sin far har hun lært, at den, der kan, bør, og fra sin mor har hun lært, at man kan, hvad man vil. Kombinerer man de to ting, ender man med altid at skulle præstere, og sådan har Mia Wagner haft det. Hun har top-performet overfor andre. Efter en lang sygemelding med stress, har hun nu det mantra, at hun ikke definerer sig et personligt mål. - Siden jeg var 13-14 år, har jeg haft et defineret mål, jeg ville opnå. Så får jeg det også, som jeg vil have det, men jeg er villig til at gå meget langt. Herunder slide på mig selv, indrømmer hun. Foto: Birgitte Carol Heiberg