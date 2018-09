Mellemstationen, der endte med at blive perfekt

Det begyndte som en form for kollektiv med Marie-Louise Sandbergs mor i den ene lejlighed, hendes faster i den anden og hende selv og hendes kæreste øverst oppe. Men da familien voksede, steg behovet for plads, og så lagde Marie-Louise Sandberg og Casper Christensen kælder- og stuelejlighed sammen, så de fik 250 istandsatte kvadratmeter i Munkebjergkvarteret i Odense, mens mormor rykkede en etage op. Nu er planerne om at købe hus skrinlagt, for det, der begyndte som en mellemstation, har vist sig at være perfekt.

I november 2017 åbnede hun sit eget galleri i Ny Vestergade i Odense, og passionen for kunst er tydelig. Overalt i huset er der værker, og Marie-Louise Sandberg kender historien om kunstnerne bag. Om Lars J. Falkenbergs inspiration fra havet og sandet, Frodo Mikkelsens genbrug af hængefoldere fra New York og Betty Cristine Fogs fotocollager fra forskellige steder i verden.

Uanset hvor man begynder historien, ender den imidlertid i Munkebjergkvarteret i Odense, hvor parret sammen med deres to drenge har mere end 250 gennemført lækre kvadratmeter at boltre sig på. Et hjem, der er spækket med gennemtænkte detaljer som billedramme om tv'et, indbygget bogreol, akustiklofter, der fremhæver husets gamle rosetter, og et badeværelse med walk-in-closet og nedsænket badekar, hvor selv hunden kan få en dukkert.

Under en seng i en plejefamilie i Colombia eller med en glødende interesse for kunst.

Marie-Louise Sandberg, 31, er uddannet markedsføringsøkonom og mangler kun sin hovedopgave i at have en HD i Marketing Management. Har tidligere arbejdet med brands som Stimorol, V6 og Halls. Hun har også undervist på Syddansk Erhvervsskole, men i november 2017 åbnede hun Galleri Sandberg i Odense C.Casper Christensen, 36, er oprindeligt håndværker, men efter en arbejdsulykke blev det for fysisk krævende. Derfor arbejder han nu som turbinetekniker i vindindustrien. Han rejser meget og er skiftevis væk 14 dage og hjemme 14 dage. I sin fritid er han dj, og tidligere var han også danser og har blandt andet optrådt sammen med Dr. Alban og Safri Duo.Sammen har de drengene Sylvester, 6, og Vincent, 3.Læs mere på www.gallerisandberg.dk

Parrets store interesse for kunst er tydelig. Det blå maleri over sofaen er lavet af Indigo Richards. Foto: Michael Bager

Men dels var priserne høje, dels kunne parret se, at det næppe ville blive en god løsning at skulle gå og istandsætte og vedligeholde et gammelt hus løbende. Som turbinetekniker i vindindustrien rejser Casper Christensen en del. Han er ude 14 dage og hjemme 14 dage, og Marie-Louise Sandberg havde ikke lyst til at skulle stå for al vedligehold de uger, han er væk. Og når han er hjemme, vil de også hellere bruge tiden på sjovere ting end vedligeholdelsesprojekter.

I første omgang flyttede Marie-Louise Sandberg og Casper Christensen ind i en fed lejlighed med skråvægge på 2. sal. Tanken var, at de en dag skulle videre til et hus i Hunderupkvarteret.

Hun og Casper Christensen boede da i et tilsvarende hus opdelt i lejligheder længere nede ad vejen, og da deres nuværende ejendom kom til salg, var det hendes far, der foreslog, at de købte den og renoverede den.

- På det tidspunkt var han lige blevet skilt fra sin daværende kone, og de havde solgt deres kapitalfond, og han skulle finde ud af, hvad han så skulle. Da jeg fortalte, at jeg var gravid, ville han prøve at bo i Danmark, fortæller Marie-Louise Sandberg.

Da hun ventede sin ældste søn, Sylvester, måtte hun fortælle sin far det over telefonen, fordi de af gode grunde ikke så hinanden til hverdag på grund af afstanden.

- Jeg boede fire måneder i Moskva, men det brød jeg mig ikke om. Men jeg har været sammen med min far i alle ferier, og jeg har tit været med ham på forretningsrejser, for han havde svært ved at tage fri. I weekenderne prøvede han dog at holde fri, og så tog vi på museer, i operaen eller til udstillinger. Vi var meget kulturelle, fortæller Marie-Louise Sandberg.

I forbindelse med badeværelset har parret lavet stort walk-in-closet blandt andet med den detalje, at væggen mellem de to rum er bygget op af Ikea-låger med LED-lys bagved. Gennem bryggerset bagtil er der udgang til haven. Foto: Michael Bager

I badeværelset kunne de ikke finde et spejl, der passede i størrelsen. I stedet fik de et rammet ind, inspireret af Marie-Louise Sandbergs hverdag som galleriejer. Radiatorskjulerne har de også selv fået lavet, og det samme med en døråbning, der af hensyn til lys og lyd er blevet lukket med en dekorativ glaslåge lavet af en smed til at erstatte den almindelige dør, som sad der tidligere.

Som tidligere håndværker har han sammen med en kammerat både fået mange af idéerne og ført dem ud i livet. For eksempel har de brugt skabslåger fra Ikea til at bygge en væg af, og inde bagved har de hængt LED-pærer, der kan skifte farve, op på kroge.

- Min faster havde købt hus, og min mor, der dengang boede i stuen, kunne heldigvis godt se idéen i, at vi fik 250 kvadratmeter, at børnene kunne løbe lige ud i haven, og at hun boede ovenover. Selv om vi har au pair, er det et stort privilegium, at de også har deres mormor. Især Vincent tøffer hele tiden derop, ser Netflix med dyne i sofaen og spiser is, smiler Marie-Louise Sandberg.

Marie-Louise Sandberg drømte dengang om en patriciervilla, men da hendes far foreslog, at de i stedet lagde to lejligheder i huset sammen, til de fandt ud af, om de ville videre, var de med det samme med på idéen.

Rosetterne i midten kunne hun dog ikke bære at se forsvinde, og Casper Christensen lovede en løsning. Det endte med, at han brugte en særlig slags skum, som han kendte fra lydstudier, og åbnede op i midten omkring de gamle dekorationer. Samtidig blev der sat lys i lofterne, så ejendommens oprindelige udsmykning nærmest bliver fremhævet.

Derfor sætter de også stor pris på de akustiklofter, de hurtigt prioriterede at sætte op i køkken og spisestue, selv om det var med blødende hjerte, at Marie-Louise Sandberg så det gå ud over en del af lejlighedens gamle stuk.

I haven er hegnet ind til naboen blevet torpederet af et par kåde drenge i leg. I alt bor der otte drenge i de to huse ved siden af hinanden, og de ender tit med at lege sammen hjemme hos Marie-Louise Sandberg og Casper Christensen.

Han ved ikke, hvorfor hans biologiske forældre ikke kunne have ham, men han har fået at vide, at han blev afleveret på et børnehjem af sin dengang 10-årige søster. Senere kom han i plejefamilie, hvor han var alene hjemme, fra han var tre år, og hvor han enten kravlede ud på taget eller gemte sig under sengen, når der var øretæver i luften. Senere blev han afvist af både en norsk og canadisk familie, som syntes, han var for gammel, inden han landede i snevejr i Kastrup og voksede op nær Assens, hvor det at kunne drikke ubegrænsede mængder mælk var en ting, der imponerede ham voldsomt.

- Jeg er adopteret og kom til Danmark, to måneder før jeg fyldte fem år. Når jeg var sur eller ked af det, så jeg tit en gammel Mickey-film, og jeg kunne huske, at jeg også kendte Mickey Mouse fra Colombia. Går man i dybden med ham, er han ikke specielt flink. Han kunne aldrig selv finde på at lave en fejl, selv om han gør det hele tiden, men jeg har altid godt kunnet lide ham og samlet ham i stor stil, fortæller Casper Christensen.

Det samme gør Marie-Louise Sandbergs samling af Royal Copenhagens blå Mega Mussel-stel, som står synligt fremme i den grå vitrine. Et møbel, der risikerer at ryge ud igen, for Casper Christensen har aldrig været vild med den.

Har forskellig stil

Andre gange pakker hun effekter væk.

I det hele taget har parret måttet gå meget på kompromis i forsøget på at ramme et udtryk, de begge kunne trives i og synes om.

- Vi er meget forskellige i stil. Jeg kan godt finde på at kaste 40 milliarder forskellige ting sammen, mens Casper gerne vil have det mere enkelt og stilrent. Jeg har måttet styre mig lidt, og du har måttet give dig lidt, siger Marie-Louise Sandberg til sin mand.

For eksempel har han skilt sig af med en række af sine stilrene møbler i stål og læder, mens hendes nistrede sofa også er skiftet ud.

Til gengæld har hun fået plads til sin stribede Mamma Chair med skamlen, der hænger sammen med den rummelige lænestol.

- Jeg elsker møbler, der er bløde og runde, men jeg har også tendens til at proppe for meget forskelligt sammen. Jeg kan godt se det nogle gange, og min mor er på samme hold som Casper. Nogle gange kommer hun som en tornado og fjerner alt muligt, jeg har fået sat i krogene. Så kan jeg godt se, at min mor her været her, og at det ser godt ud, siger Marie-Louise Sandberg.

Hun ser sin mor flygtigt hver dag, og de går ture med hundene sammen, men begge har også lange og travle hverdage.

Derfor er planerne om at rykke i eget hus også skrinlagt.

- Jeg er i hvert fald blevet glad for, at vi ikke skal gå og lave noget hele tiden. Det er et godt kompromis, som passer godt til vores travle hverdag. Der er altid noget, der skal laves i gamle huse, men her har vi nærmest skiftet alt, og vi kan gå til både skolen og til galleriet, siger Marie-Louise Sandberg.