Antallet af hjemmefødsler stiger eksplosivt i Danmark, og for ni måneder siden blev Tanja og Peters datter, Saga, født i deres dagligstue på Fanø. Parret valgte de stressende og sterile omgivelser på sygehuset fra til fordel for den hjemlige ø-hygge. Et barn fortjener at komme til verden i trygge omgivelser, tænkte de, og de fortryder ikke deres beslutning.