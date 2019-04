Medicinmandens nebengesjæft

Interessen for gin er eksploderet på det seneste. I Danmark alene vurderes det, at der findes 19 destillerier, som i alt laver over 60 forskellige slags gin. Indtægter i forbindelse med salg af gin var i 2018, ifølge hjemmesiden statista.com, på 16,2 milliarder kroner i hele Europa. Det vurderes, at hver europæer årligt drikker 0,2 liter gin, og at markedet har en årlig vækst på 3,8 procent.

En af dem, som har taget ginnen til sig, er læge Mads Borup. Ved siden af sin praksis i Odense har han sammen med vennen Michael Midtbøll Hansen en lille nebengesjæft, hvor de sælger dansk gin til restauranter og private.

- Jeg har kendt Michael siden 2010. Vi har rejst en del sammen, hvor vi også har været ude at spise og drikke godt. Vi snakkede om, at det kunne være sjovt at lave et firma på et tidspunkt. Dengang var Michael revisor ved Deloitte, og jeg havde min praksis i Odense, fortæller Mads Borup.

Det er tydeligt at se i hjemmet i Læssøegade, at god mad og drikke fylder en del i Mads Borups liv. På kaffebordet ligger flere vinbøger og seneste udgave af Gastro. På væggen hænger der store kort over to franske vindistrikter.

- Det begyndte i 2016 med, at vi fik agenturet på Fyn for noget, der hedder Iskilde vand. Det solgte vi til forskellige restauranter og hoteller. Samtidig havde vi noget forskelligt gin med, som vi havde fundet på en stor gin-messe i København. Det viste sig hurtigt, at kunderne viste stor interesse for ginnen. Så vi udvidede sortimentet til omkring 14 danske gin. Vi tog rundt til caféer og restauranter - især Odense - og fik på den måde et lille kundekartotek, og i dag sælger vi omkring 30 forskellige gin - alle lavet i Danmark.

- Herhjemme bliver der produceret masser af god gin, og mange af dem har fået internationale priser. Det siger noget om, at vi herhjemme er med på et højt niveau, fortsætter Mads Borup, og blander en drink i et champagneglas.

En ginlikør fra Jim & Tony, som man blander op med prosecco og serverer som en aperitif. Det er blevet ret populært i København, så den regner vi med at tage med på Heartland som noget nyt i år.