Med sheriffen på safari

Milliardæren Kim Fournais har brugt en formue på sin private Vejrø nord for Lolland. Øen er åben for lystsejlere og erhvervsledere, som skal fusionere virksomheder. Og de kan plukke mango og banan i væksthusene lidt endnu. Livsstil var med til sæsonåbning på Vejrø, hvor de fire første gæster ankom i en Cessna.

Direktøren for Vejrø hedder Lea Lohse, og hun ankommer i sidste øjeblik til afgang med Vejrø III fra havnen i Kragenæs. Det er sæsonens første dag, og øens driftsleder Henrik Bønnelykke sætter de 870 hestekræfter i gang, så passagererne bliver trykket tilbage i sæderne undervejs mod marchhastigheden på et halvt hundrede kilometer i timen.

Stjernerne hænger så lavt over Vejrø, at man næsten kan plukke dem. Med otte kilometer til nærmest nabo drysser de ned over øen, når lysene bliver slukket i væksthusene med bananpalmer, mango og colombiansk trætomat. Øen i Smålandsfarvandet nord for Lolland er en af Danmarks mindste og den mest specielle skabt af Saxo Bank-milliardæren Kim Fournais som et bæredygtigtigt samfund, hvor selv rådyrene har certifikat på at være økologiske.

"Britt er øens mor, og Henrik er øens sherif, og det hjælper på unge mennesker, som er vant til at være på en restaurant inde i København. Der er langt ind til mor, hvis du har fået skældud for at spise de andres mad - det vinder du altså ikke point på - eller ikke løfter din del".

- Kim er meget lydhør, og jeg har meget frie rammer til at tage de rette beslutninger, når jeg har gjort mit forarbejde. Du skal have et team til at fungere. Men forestil dig det på en isoleret ø. Det er som et socialt eksperiment, men hvor er kameraerne? Det er så anderledes. Den første sæson var hård, for vi kunne ikke få folk nok herud, husker Lea Lohse.

Lea Lohse træffer beslutninger, som om øen var hendes egen. Jobbeskrivelsen dækker retten til at træffe aftaler med farvandsvæsenet om fyret, indkøbe alt fra duroc-grise over cykler til rovmider og hyre medarbejdere til restauranten og booke de toprenoverede gæsteboliger på øen. Og så kan direktøren i øvrigt også give en hånd med opvasken i Restaurant Skipperly.

Lea Lohse arbejder på Vejrø en dag om ugen i sæsonen, og hun er desuden en dag på Stella Maris - et renoveret missionshotel i Svendborg, som Kim Fournais også ejer - så Henrik Bønnelykke og hans kone Britt Aastrand Clausen er de faste ankre for medarbejderne på øen.

Milliardæren bag Saxo Bank købte øen i 2005. Kim Fournais har brugt på den gode side af 200 millioner kroner på at indrette øen med lystbådehavn, gæstehuse, restaurant og hotel efter først at have ryddet Vejrø for 100 ton gamle vaskemaskiner, cykler og andet affald for at stå tilbage med en række bygninger, hvor døre og vinduer var ved at falde ud. I dag er Lea Lohse direktør med Henrik Bønnelykke som fast makker, og hendes opgave går i korthed ud på at trække flere gæster til Vejrø, udvikle øen og bringe de to-cifrede millionunderskud i retning mod et plus.

- Stella Maris og Vejrø har et søskendeforhold. Stella Maris er den pæne storesøster og Vejrø den frække lillebror, og vi skal have udviklet nogle produkter med en høj gramværdi og en holdbarhed, så de ikke bliver fordærvede. Kvæg er for eksempel for tungt håndterbart, og Anders skal med den overordnede styring og lokalt ejerskab på Vejrø til at sætte sit præg på det, så vi får gang i samkørsel, forklarer Lea Lohse.

Med på båden er også Anders Granhøj, som er køkkenchef på Stella Maris og har det overordnede ansvar for, at landbruget på Vejrø leverer de rigtige grøntsager i de rette mængder til både restauranten på øen og Stella Maris i Svendborg. Målet var i sin tid at skabe en tæt forbindelse mellem de to, og han skal styrke forbindelse, så økologisk grønt og kød fra øens saane-får og vildtet når frem til gæsterne begge steder.

- Vejrø er ikke for alle, så gode snakke er vigtige. Britt er øens mor, og Henrik er øens sherif, og det hjælper på unge mennesker, som er vant til at være på en restaurant inde i København. Der er langt ind til mor, hvis du har fået skældud for at spise de andres mad - det vinder du altså ikke point på - eller ikke løfter din del, siger Lea Lohse.

Vejrø III er i havn på Vejrø efter en snes minutter, Henrik Bønnelykke fortøjer skibet, og Britt Aastrand Clausen henter fragt på en golfbil - alt skal sejles eller flyves ind - og arbejdsforholdene er specielle. Direktøren taler i dybden med nye medarbejdere, og de arbejder 14 dage på øen og har 14 dage fri for at være i stand til at stå distancen i de to travle måneder juli og august, hvor lystbådehavnen er fyldt med sejlere. Og de skal se øen først og møde Henrik Bønnelykke og Britt Aastrand Clausen, som er oldfrue med base i receptionen ved Restaurant Skipperly.

Gæster og medarbejdere kender hinanden på Vejrø. Peter Hartvigsen (i rødt) er fløjet med vennerne fra Tåsinge til Vejrø på 17 minutter for at nyde en frokost og får sig en snak med driftsleder Henrik Bønnelykke og direktør Lea Lohse.

- Vi havde butik i Torvehallerne (i København, red. ), men logistik er en kæmpe udfordring. Jeg har nogen, som gerne vil tage vores overskud, men det koster så meget mere at dyrke herude end på fastlandet, hvor en lastbil kommer forbi. Vi vil gerne have varer ud, som kan fortælle øens historie, men vi er stadig i proces, og det står lidt på pause her i sæsonen. De skal bruges i køkkenet, kunne markedsføre Vejrø og være særlige for os. Stranddyrkning giver god mening, fordi vi ikke skal bruge af vandressourcerne, vurderer direktøren.

Udfordringen er at skabe det rigtige flow i landbruget, for årets kokke definerer næste års afgrøder.

"Jeg ved godt, at princippet er, at vi skal bruge, hvad vi har", lød det i telefonen. "Men vi har altså mange ... vi har et halvt ton agurker ...".

Anders Granhøj og Lea Lohse har droppet tankerne om et slagteri, det kræver for meget vand, en knap ressource på Vejrø. Årets knap 100 lam bliver slagtet hos Slagter Engdahl inde i Holeby, og Anders Granhøj er i dialog med principlandbruget Steensgaard ved Faaborg om at få lavet skinke og pølser af dyrene foruden røget fasanbryst og dyrekølle.

Anders Granhøj glemte at få aniskørvel med fra sin have til køkkenet på Stella Maris, så han snuppede en buket fra Brian Skudes køkkenhave bag Skipperly. Som gastronomisk chef i Svendborg arbejder han på at skabe en tættere forbindelse til Vejrø.

- De er skrubforvirrede, når de kommer, men efter halvanden måned kan jeg kalde på dem. Det bliver kobe-grise, de bliver håndmasseret. Så skal de kløs bag øret, så tilter de og får en ordentlig tur på maven. Vi avler ikke, det har vi prøvet. Ornen blev stor og tyk, den var formentligt homoseksuel, for den interesserede sig ikke for de tre søer, som gjorde sig til, husker direktøren.

Direktøren viser vej mod flyvepladsen. Øen har to veje, så alle gæster møder hinanden på et tidspunkt. Bella - Henrik Bønnelykkes springer spaniel på tre et halvt år - løber i forvejen og jagter nogle af Vejrøs mange harer. Hun kan kun nå dem, som alligevel skulle skydes og har stor fornøjelse ved at motionere fasanerne, så de er klar til en af årets otte jagter - blandt andet rough shooting, hvor Henrik Bønnelykke guider gæsterne rundt mellem de mange hegn.

Alle mand på dæk for at smage. Brian Skude, Anders Granhøj og Lea Lohse diskuterer rilette af gris fra Vejrø og detaljerne i menuen med Henrik Bønnelykke og Britt Aastrand Clausen som testspisere.

Henrik Bønnelykke overvejer at få sin kone til at hente gæsterne nede på flyvepladsen, det smådrypper fra skyerne.

Væksthusene bliver brugt ved bryllupper, og Lea Lohse snakker altid med parret for at finde ud af, om det er en Vejrø-brud til det rustikke eller en Stella Maris-brud i stiletter, hvor bordpynt og servietter skal matche. Vejrø er mere rough ifølge direktøren, men fin til familiemiddag fredag aften, stor fest lørdag og så farvel efter brunch om søndagen.

- Med væksthusene er vi i en omstillingsproces mod det nordiske - også af hensyn til energien - for planterne bar frugt på de forkerte tidspunkter. Jeg har lige købt biologisk skadedyrsbekæmpelse for 10.000 kroner. Utroligt så dyre rovmider er, udbryder hun.

Også her er Vejrø en særlig udfordring. Direktøren havde valget mellem at drive gartneri med refusion i hundredetusindkroners-klassen fra staten eller give sine gæster adgang til at se - og spise - smukke frugter som pomelo, mango og colombiansk trætomat - og hun valgte det sidste.

Kokkeelev Louise Ejlsborg fra Stella Maris skriver menuen med sikker hånd - hun har lige været tre uger i praktik i Paris for at varme op til læretiden i Svendborg.

Fred til fusioner

Blæsenborg er førstevalget for VL-grupper eller erhvervsledere, som skal fusionere to virksomheder: Vejrø sikrer fred og ro for nysgerrige blikke, nærmest også fred for mobilen, og ejerne af et firma lagde konceptet for deres gourmet-is i de bløde møbler foran self service-baren.

- Vi bruger det også til privat dining eller det lille bestyrelsesmøde med helt lukkede rammer, siger Lea Lohse.

Øen er blot 700 meter på det bredeste, men Bella finder et par fasaner på vej mod stranden, hvor en hare løber direkte mod gæsterne med ørerne i vejret. Anders Granhøj finder strandkål og portulak langs kysten - begge planter matcher det nordiske køkken - og Bella får nedlagt en edderfugl, som er for langsom til at lette.

- Hvad er det for en fugl, spørger Henrik Bønnelykke drillende..

- En øh ... lad mig se nåh, det er en edderfugl. Jeg tog jagttegn i fjor, men jeg har lykkeligt glemt alle de skide fugle, griner direktøren højt.

En flok rådyr skynder sig væk, da vi nærmer os fyret, hvor en rørhøg holder til i sivene. En varevogn uden plader holder parkeret ved bygningen - håndværkere efterlader undertiden et køretøj, og ifølge traditionen tilfalder de Vejrø. Ikke langt herfra bor Henrik Bønnelykke og fruen i øens mindste hus, men uden for sæsonen bor de i Maribo, hvor Henrik er aktiv i håndboldklubben. Det lokale betyder noget ifølge Lea Lohse, når man skal have hjælp ude på øen.

- Når vi har problemer med el, er et vigtigt at få nogen over NU. Og det er altid fredag eftermiddag, aldrig mandag morgen ...