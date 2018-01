Matematiker, poptøs, designer: Eva Harlou tegner møbler

Eva Harlou er ikke bange for at tage chancer. De har bragt hende fra arkitektur til tv og tilbage til tegnebordet igen. Nu tegner den tidligere "X Factor"-vært designobjekter med enkle, funktionelle og legesyge streger. Og så bor hun i sit eget laboratorium af prototyper og stramt, dansk design.

- Jeg får tilfredsstillet sådan en Ole Opfinder-del af mig, når jeg skaber et nyt design. Det er en kæmpe fornøjelse at lave, for jeg leger det frem. Og så er jeg en rigtig matematiker, der godt kan lide, når ting går op. Med klapstolen var opgaven at finde ud af, hvilke geometriske former der skal til for at få den til at gå op, så den både kan klappes sammen, kan have den rigtige sædehøjde, når den er en stol, og den rigtige højde som bord, forklarer Eva Harlou, designer, arkitekt og tidligere "X Factor"-vært.

Klapstole-bordet er en prototype på et Eva Harlou-design på vej. Lige nu står det ikke andre steder end for enden af hendes spisebord i den højloftede Frederiksberg-lejlighed, hvor hun bor med stramme, røde Poul Kjærholm-møbler, designklassikere fra Wegner og Arne Jacobsen og ikke mindst hendes egne, nyskabende, legende design. Nogle færdigudviklet og i produktion. Andre i prototypeudgaver.

Glitrende stiletter afslutter benene, der står på stuegulvet og prøver at hjælpe hænderne, som folder en klapstol ud. Eva Harlou er 1,65 - eller fire ruller kiks høj med hendes egne ord - og hun bruger nærmest hele kroppen på at bakse med klapstolen, der er skåret i kantet mdf-plade.

Det er for min egen fornøjelses skyld, at jeg har indrettet mig med smukke møbler. Det er noget, jeg har arvet direkte fra min far. Jeg er ikke typen, der bruger mange penge på møbler. Det er ikke en kæmpe forbrugsfest - det har jeg ikke råd til. Det er noget, jeg har samlet sammen over længere tid. Men jeg elsker bare at gå rundt og kigge på smukke ting. Jeg elsker det.

Født i 1977 i Skanderborg.Voksede op i Skanderborg og Troldhede tæt på Skjern. Uddannet bygningsarkitekt fra Arkitektsskolen i Aarhus 2003. Leder af konkurrenceafdelingen i arkitektfirmaet 3XNielsen, indtil hun startede eget firma, Eva Harlou ApS, i 2006. Har blandt andet tegnet Stjernehuset, Z-huset og Framehuset. Vinder af Wallpapers pris for Best Breakthrough Designer 2007. Vært på tv-programmerne "Arkitektens hjem" på DRK, "Enestående nordiske huse" på DR K, "Danmarks skønneste hjem" på DR1 og "X Factor" i 2014 og 2015 på DR1. Var gift med musikproducer Thomas Troelsen fra 2008 til 2015. De har sammen to børn.

Vokset op med dansk design

Hun tager imod i døren med et smil. I den lange entré hænger udstoppede dyrehoveder på væggene højt under loftet, og et marokkansk tæppe i sort og hvid og enkle, populære mønstre leder ind mod spisestuen. Eva Harlou vil ikke vise sit hjem frem i en boligreportage. Det er for privat, mener hun. Og som tidligere vært på Danmarks mest populære tv-program "X Factor" har hun lært at værne om sit privatliv. Til gengæld har hun masser at fortælle om, når det handler om, hvad hun har arbejdet med, siden hun forlod seersuccesen i fjernsynet: design af møbler og boligtilbehør.

- Jeg er vokset op i et hjem, hvor en sofa ikke bare var en sofa. Hele min familie har været meget interesseret i design, arkitektur og møbelkunst. Og det er ikke, fordi mine forældre var designere eller arkitekter. Min mor var lærer og min far skoleleder. Min far især var meget nørdet omkring design. Det var ikke en materialistisk ting, at han skulle have det, fordi det var dyrt, men en ægte begejstring for designet og tankerne bag, fortæller Eva Harlou.

Mellem forældrenes danskdesignede møbler voksede Eva Harlou op i Troldhede. En landsby ikke langt fra Skjern, og det forklarer den jyske tone, der en gang imellem bryder gennem hendes tv-venlige rigsdanske. Her lærte hun, at indhold var vigtigere end overflade, at opfylde sine pligter, og at lag af referencer og historier gør design levende og vedkommende.

- Det giver en ekstra værdi til ting, at man ved, hvad der ligger bag. Det er noget, som jeg i høj grad bruger i det, jeg arbejder med nu. Det er ikke bare ting, der ser fede ud. Der er tanker og historie bygget ind i, siger hun.

Og mens de første af lagene i Eva Harlous faglige baggrund blev lagt allerede i hendes opvækst, gav arkitektskolen i Aarhus de næste. I krydsfeltet mellem kreativitet og klodsede mursten, filosofi og gummistøvler fandt hun et fag, der tiltalte både poptøsen og matematikeren i hende.

- Det er et fedt fag, fordi det er meget maskulint og konkret med gummistøvler på byggepladsen, matematik og statik, men der er også det æstetiske, kunstneriske lag. Det passer godt til mig, for jeg er både enormt flittig, praktisk og lige ud ad landevejen, og så har jeg den side, som man ser med kjolerne og fest og ballade. Jeg befinder mig rigtig godt i spændingsfeltet mellem det konkrete og det kreative, siger hun.