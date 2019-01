Vi er seks dage inde i det nye år, og læsere uden forsætter har en mulighed for at springe på endnu: En kombination af det fornøjelige, kulturelle og vinøse kunne være at tage en opdagelsesrejse i madeira uden versaler. Billetterne begynder ved 75 kroner i dagens test og slutter ved 795 kroner. En literpris på 1600 kroner vil nok få en vinelsker eller to til at rynke et bryn, men det er madeira på første klasse, og man slipper for at belaste klimaet og ikke mindst turbulensen i de øvre luftlag på vej ud til øen, som ligger godt tusind kilometer fra Portugals kyst.

Ækvator tur-retur

Man kan kalde madeira for en masochist-vin for livsnydere. Det første hentyder til fremstillings-metoden, hvor vinen i gamle dage blev sendt neden om ækvator i fade på skibsdækket og retur, så solen kunne varme og natten køle indholdet til en sejlivet, oxideret væske med en helt særlig, frisk og vital smag.

I dag klarer producenterne forvandlingen på en mere rentabel måde, enten ved at give de billigere typer madeira en opvarmning til 50 grader over tre måneder i beton- eller ståltanke eller en længere og mere skånsom opvarmning til 30-40 grader i egefade over halvandet år. Den sidste metode er i sagens natur mere kostbar, men giver en mere elegant sødme med mindre karamellisering af sukkerstofferne. Ingen brunede kartofler i vinen, om man vil.

Madeira har altid haft sine fans. Livsnyderne har spændt fra medlemmerne af forne tiders engelske herreklubber, hvor man lod madeira-flasker cirkulere om bordet under et låg af konversation og cigarrøg (den går nok ikke i dag) til den amerikanske præsident Thomas Jefferson - en af the founding fathers - der havde madeira som sin foretrukne vin.

I dag er madeira i den grad et nichemarked. Supermarkederne har et begrænset udbud, så det handler om at gå til specialbutikker og deciderede vinhandlere for at finde de interessante flasker.

Og madeira oplevet fra spisebordet og lænestolen giver smag for en tur til den frodige ø med et besøg i Blandy's Wine Lodge midt i Funchal. Blot til orientering er den åben mandag til lørdag ...