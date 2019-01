Kartoffelsuppe er da en klassiker, men i denne udgave er der tilsat ost.

Jeg tænker, at alle kan være med her, for kartoffelsuppe gør ingen fortræd. Og så er den dejligt mættende.

Kartoflen kom for resten til Europa omkring 1540, men vi er først begyndt at spise den et par hundrede år senere i Danmark.

1 løg

1 hvidløgsfed

1 kilo kartofler

30 gram smør

1,5 liter kraftig svinebouillon

1 tsk. sukker

2 tsk. æbleeddike

150 gram revet ost (primadonna eller lignende)

200 gram tørsaltet bacon

friskkværnet peber

Hak løg og hvidløg. Skræl kartofler og skær i tern. Steg løg og hvidløg i smør og tilsæt kartoffeltern.

Lad det simre syv minutter. Tilsæt sukker og eddike og lad det simre videre i to minutter.

Tilsæt bouillon og lad det småkoge fem minutter, hvorefter suppen skal simre 20 minutter.

Steg baconstykkerne.

Blend suppen og smag den til med halvdelen af osten og peberet.

Server kartoffelsuppen med resten af osten og de stegte bacontern.