Mad til det virkelige liv: Fudge

I dag skal vi lave fudge i madskolen.

Der er lidt uenighed om, hvorvidt fudge har sin oprindelse i USA eller England, men under alle omstændigheder er dette bløde, karamellignende sukkerslik meget sødt.

Jeg synes, det smager himmelsk, men jeg er også vild med den søde smag blandet op med det let bitre fra mandlerne og så saltet.

Der findes en del opskrifter, hvor et sukkertermometer er nødvendigt, så hvis du får smag for at lave din egen fudge, kan du måske lige nå at ønske dig et sukkertermometer i julegave.

60 styk.

1 dåse kondenseret mælk (2,75 dl)

1½ dl sødmælk

450 g brun farin

120 g smør

100 g salte mandler

½ tsk. salt

Kog kondenseret mælk op med sødmælk, sukker og smør.

Lad det småkoge under omrøring ved middelvarme i cirka 12 minutter.

Tag gryden af varmen og hæld massen i en skål.

Pisk i 10 minutter - gerne i en røremaskine.

Vend salt og mandler i blandingen.

Hæld blandingen i en form og stil den på køl.

Skær fudgen i skiver eller mundrette stykker.