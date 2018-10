Mad til det virkelige liv: Bagt broccoli med sprød top

I de kommende fire uger skal vi lave kødfrie retter. Det er et ønske fra redaktionen at få lidt inspiration til at komme i gang med én kødfri dag om ugen. I gamle dage havde man jo en grøddag, nu om dage er der en hel veganerbølge. Jeg synes, at vi skal finde noget midtimellem.

At være veganer kan jo være lidt op ad bakke, og det vil nok også være lidt hårdt for den danske økonomi, hvis vi flyttede alle grisefarme til Polen. Men en kødfri dag om ugen for vores børnebørns skyld, det kan vi nok klare.

Så den gyldne mellemvej er vegetarretter. Velkommen til oktobers kødfri madskole.

2 kg broccoli

½ liter madlavningsfløde

3/4 liter kraftig grønsagsfond

1 glas soltørret tomat i strimler

200 g cheddar (ost)

1 dl solsikkekerner

1 dl rasp

1 dk hakket persille

Pluk broccoli i små buketter og fordel broccoli, madlavningsfløde, fond, soltørret tomat og salt i fire store portionsskåle.

Bland revet cheddar med solsikkekerner, rasp og persille.

Top broccoli med osteblandingen.

Læg folie over som låg og bag i 30 minutter med låg, fjern låget og bag efterfølgende 15 minutter.

Bag sammenlagt i ovn i cirka 45 minutter ved 200 grader.

Server eventuelt med brød.