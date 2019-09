I en alder af 51 år fandt Marianne Eriksen Scott-Hansen for fire år siden vejen til en livsstil, et levebrød og et ydmygt materiale, der på en gang er både feminint, holdbart og helt unik. Nordjyden lever i dag af at hylde skønheden med sine florlette papirklip. Hun har genfundet barnet i sig selv og friheden til at skabe uden begrænsninger, hvilket blandt andre store navne som Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Royal Copenhagen og inden længe også Summerbird smykker sig med.