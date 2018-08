Den alsidige lydkunstner og musiker Marie Koldkjær Højlund er både nyt medlem af Nephew og i fuld gang med at komponere musikken til teaterversionen af Lars von Triers "Dancer in the Dark", men det er fem års fordybelse og en ph.d.-afhandling, der har givet hende styrken til at have sig selv med i alle sine projekter. - Jeg tror, vi mennesker grundlæggende har brug for hinanden for at finde ud af, hvad vi mener og føler, siger hun.