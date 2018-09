Lis Sørensens perfekte søndag er langsom

- Jeg vil helst hjem efter en koncert. Men efterhånden orker jeg ikke at køre så langt alene. Hvis vi har spillet i Aarhus, kører jeg sammen med nogle andre, så vi skiftes til at køre de tre timer. Ofte vil jeg komme hjem i seng ved et-tiden, og jeg vågner om søndagen klokken syv, som jeg plejer. Så har jeg den her lange dejlige søndag foran mig, hvor jeg ved, at telefonen er relativt stille, for der er ingen, der ringer og spørger, hvornår der er lydprøve, eller hvad med flybilletten.

- Min søndag er langsom, når jeg vågner, overvejer jeg, om jeg skal spise morgenmad eller gå ned til min veninde og spise eller tage ned og bade i Øresund. Det bliver nok det sidste, så kan jeg tage mine hunde med og gå en tur med dem bagefter. For 10 år siden var jeg vinterbader i fem år, men jeg kom ud af rytmen. Nu vil jeg begynde igen. Jeg er medlem af klubben, og der er sauna dernede. Det handler bare om at fortsætte.

- Søndag er min weekend. Der er stort set aldrig job, og jeg er ret god til at lade telefonen ligge. Så samler jeg op mandag eftermiddag på det, der måtte være kommet.

- Op ad eftermiddagen har jeg nok arrangeret en tenniskamp. Jeg spiller i HIK. Det bliver ikke hver dag for tiden, men en to til tre gange om ugen. Det er skidesjovt. Hele din opmærksomhed er på den lille, gule bold. Jeg vil rigtig gerne vinde, men det er ikke altid, jeg gør det. Men det er heller ikke det, det handler om. Det, jeg godt kan lide ved tennis, er, at jeg skal bruge mine kræfter, og at spillet er dynamisk. Men jeg har også temperament, jeg kastede faktisk lidt med min ketsjer i dag. Tennis giver rigtig meget for min kondition, for jeg orker ikke at løbe eller gå i fitness. Det er sgu ikke mig.

- Om aftenen vil jeg måske gå ud at spise med min søn og hans kæreste eller have nogle venner på besøg til mad. Men jeg kan også rigtig godt lide at gå tidligt i seng med en god bog.