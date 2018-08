Linolie til vinduerne

Og det er hverken for at konkurrere med Kongen af Djursland eller andre om at være mest rigtig, alternativ eller økologisk, men simpelthen, fordi det er min erfaring, at linolie og linoliemaling virker for mig. At det så også føles og opleves rigtigt og naturligt, er bare en sidegevinst og vækker da til eftertanke - for så er der måske også andre områder, hvor princippet gælder, at: Hvis det ser rigtigt ud, så er det sgu nok også rigtigt!

Bias - måske

Men det skal siges, at der findes mange meninger om den sag, og imellem år og dag har jeg hørt fra en del læsere, som på mit råd har forsøgt sig med både linoliemaling og trætjære - og har fortrudt det så inderligt.

Og det må jeg jo bare respektere - det er deres erfaring. Men skal det så få mig til at skrue ned for min egen begejstring og måske ramme et mere "afbalanceret synspunkt"?

Nej - jeg skal skrive og sige, hvad jeg mener, for ellers kan det hele være ligegyldigt. Men andres dårlige erfaringer skal selvfølgelig få mig til at reflektere over, om de erfaringer, som jeg giver videre, er ærligt og oprigtigt beskrevet - eller ligger jeg under for én eller anden grad af "bias", som det hedder på moderne dansk: Pynter jeg på sandheden, fordi jeg én gang for alle har besluttet, at linolie er godt og grønt - måske VIL jeg bare ikke se de problemer, som andre oplever?

Det er jo et regulært spørgsmål, og jeg bliver ikke fornærmet, når nogle læsere synes, at jeg virker forudindtaget - og det gik jeg og tænkte på, da jeg for nogle uger siden malede vinduer, døre, udhæng og gavle. De trængte nemlig - noget mere end andet - efter cirka fem år i sol, vind og regn.