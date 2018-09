Legionellabakterien er livsfarlig. Desværre ligger Danmark i toppen af statistikken over lande med legionellatilfælde, og ingen ved hvorfor. Det gode er, at det er let at minimere risikoen for at blive syg, når man snupper et bad.

Den farlige legionellabakterie lever i den biofilm, der naturligt dannes i vandbeholdere, -rør og -haner. Her trives den, hvis vandet, der passerer ved dagligt brug, ikke er varmt nok. Legionellabakterien spreder sig i vanddampen, som du indånder, når du for eksempel tager et brusebad.

Antallet af danskere, der rammes af legionella, alarmerende højt og i en foruroligende stigning. I Danmark er der dobbelt så mange tilfælde af legionærsyge pr. indbygger som i Sverige, og tallet er tre gange så stort som i Tyskland og fem gange så stort som i Storbritannien.

Statens Serum Institut, der har overvåget sygdomsindberetningerne, kan ikke se en forklaring på, hvorfor vi i Danmark er så hårdt ramt. Men det er ikke for sjov, at myndighederne er bekymrede for stigningen i antallet af sygdomstilfælde. For mere end hver tiende, der får sygdommen, dør af den.

Og risikoen er særligt høj, hvis man i forvejen er svækket af sygdom, er ældre eller på anden måde er modtagelig for sygdomme.

Uanset hvad årsagen til de mange tilfælde af legionella er, så er løsningen ret enkel: Sørg for, at brugsvandet i din bolig er over 50 grader varmt.

Optimal temperatur i varmtvandsbeholderen er 55 grader. Og husk at lade det varme vand løbe lidt, før du bader, så eventuelle bakterier i rørene bliver skyllet ud.

Det kan selvfølgelig være fristende at holde temperaturen i varmtvandsbeholderen nede af økonomiske hensyn. Men lige her er det et dumt sted at spare på energien.

På plejehjem, i institutioner og på hospitaler findes der professionelle løsninger, hvor termostater og vandhaner kan programmeres til at lave jævnlige såkaldte legionellaskyl.

Det betyder, at man indstiller armaturet til automatisk at lave gennemskylninger, der forhindrer bakterien i at vokse i stillestående vand - selv på de rørstrækninger og armaturer, hvor vandet ikke bliver brugt jævnligt.