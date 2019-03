For godt et år siden besluttede kokken Nicolai Tram og hans hustru, fotograf og madskribent Eva H. Tram, at flytte familien fra København til et hus ude på landet i Sverige. Det har både givet ro på i forhold til familielivet, men har også inspireret til en kogebog om at lave mad over bål, som udkommer senere på året.

Bålet kan noget helt særligt. Det tænder op under noget urmenneskeligt og lader roen sænke sig. Og når man nu sidder der og kigger ind i bålet og lytter til dets knitren, kan man godt få en følelse af, at der ikke er noget vigtigere end at være til stede lige her og nu.

- Du kender det fra dig selv. Når du sætter dig ned og kigger ind i et bål, sker der noget fuldstændig naturligt, og det er, at der falder ro over én. Det ligger dybt i vores DNA. Den ro har eksisteret længe før, du og jeg kom til, og kommer også til at eksistere længe efter, at vi er væk. Det at sidde om bålet, er noget mennesket altid har gjort. Der kommer bare ro på, og det gælder for hele familien. Børn, voksne og gamle, siger Nicolai Tram.

Han er kok og har forelsket sig så meget i bålet, at han er i gang med at lave en kogebog om at lave mad over åben ild.

- Vi kokke drømmer allesammen om at lave en kogebog. Vi holder det måske for os selv, men det vil vi bare. Min udfordring har været at finde ud af, hvad den her kogebog skulle handle om. Der er jo så mange kogebøger derude, siger Nicolai Tram. Først da han og familien for godt et år siden flyttede til Sverige, faldt ti-øren.

- Jeg begyndte at lave helt vildt meget mad over åben ild. Der var det så, at nogle ting faldt i hak. Det gik op for mig, at det var det, min bog skulle handle om.

Bogen har arbejdstitlen "Bogen om bålmad" og udkommer i løbet af august. Den indeholder - ifølge forfatteren selv - det hele: Fra hvordan man bygger et bål, til nørderi om temperaturer og naturligvis en masse opskrifter, hvor nogle er meget nemme at gå til, mens andre kræver lidt mere.

- Tanken er, at hvis du har noget med i lommen, som du kan tænde op med og nogle god råvarer, kan du med den her bog under armen gå ud i haven, i skoven eller ned på stranden og lave noget god mad, siger Nicolai Tram:

- Jeg håber, at bogen kan være med til at inspirere folk til at prioritere madlavningen som det naturlige samlingspunkt i familien. Det behøver ikke at være det store kulinariske måltid. Det kunne bare være at gå ud i haven, når man skal lave sine søndagspandekager. Jeg håber, at bogen kan gøre folk klogere på noget, som vi har arbejdet med altid, men som er blevet parkeret på et eller andet tidspunkt. Og så håber jeg, at bogen kan give ham, der har al Weber-udstyret, mod til at kaste sig over noget, som er endnu mere funky.