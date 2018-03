Kostråd mod inflammation i kroppen er overflødige

Antiinflammatorisk kost har vundet indpas i danskernes bevidsthed, men i virkeligheden er det vigtigere at spise sundt og varieret, påpeger to eksperter.

Blåbær, søde kartofler og ingefær. Det skorter ikke på fødevarer, der siges at gøre godt, når kroppen er ramt af en betændelsestilstand.

Budskabet har blandt andet fundet vej til bøger og blogindlæg med sundheden i fokus, men i virkeligheden har den almindelige raske dansker ikke brug for at spise antiinflammatorisk kost.

- Vi er helt klart opmærksomme på, at antiinflammatoriske stoffer ikke nødvendigvis er gode for alting, siger Axel Kornerup Hansen, der er professor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet.

- Stofferne har vist sig at have en gavnlig effekt på sygdomme som for eksempel type 1- og type 2-diabetes. Men vi kan også se fra andre studier, at immunforsvaret bliver dårligere til at bekæmpe andre infektioner, når man tilfører disse stoffer i tarmsystemet, fortæller han.

Det gælder eksempelvis, hvis uheldet er ude, og man får pådraget sig en salmonellaforgiftning.

- I sådan et tilfælde er det måske ikke så hensigtsmæssigt at have et svagere immunforsvar, når man i virkeligheden har behov for, det reagerer aggressivt over for infektionen, påpeger Axel Kornerup Hansen.