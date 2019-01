Sanne Søndergaard er blevet mindre vred, mere sårbar og meget mere glad. Livet skal ikke længere være en kamp for den 38-årige komiker, der nu bor nord for Aarhus sammen med sin mand og hver anden uge også hans to børn. Der er hun tæt på naturen og slapper af med at ordne have eller løse kryds-og-tværs. Foto: Birgitte Carol Heiberg