Komfortdyret fandt tilbage til barndommens mod

I to år havde Jimmy Delgado forberedt sig på at løbe tværs over USA. Alligevel blev turen på mange måder anderledes, end han havde regnet med, for det viste sig, at mødet med amerikanerne var langt vigtigere end de fysiske og mentale udfordringer. Nu tumler den 29-årige odenseaner med planer om at skabe et fællesskab gennem en løbeklub i Vollsmose, hvor han er vokset op.

- Jeg havde stadig holdninger og drømme, men jeg sagde dem ikke højt og udlevede dem ikke. Det var som om, jeg ikke levede fuldt ud. Jeg var blevet lidt af et komfort-dyr, der ikke tog nogen risiko. En af grundene til at løbe turen var at gøre nogle af de ting, jeg drømmer om. At turde tage chancer og finde tilbage til barndommens mod. Så da jeg stod ved startlinjen, følte jeg nærmest, at jeg var i mål. Fordi jeg havde turdet satse, siger Jimmy Delgado.

Da bølgerne skyllede dovent ind over sandet ved Avon by the Sea i den amerikanske stat New Jersey, havde Jimmy Delgado omkring 5000 kilometer foran sig, alene tværs over USA i løbesko. Forude ventede 82 dage med vabler, havregrød i poser, masser af M&M's med peanuts og ikke mindst mødet med en masse nye mennesker og en voksende erkendelse af, hvor netop han, en 29-årig odenseaner med hang til det ekstreme, kan gøre en forskel.

Jimmy Delgado er 29 år og fra Odense. Han har en bachelor i idræt og sundhed fra Syddansk Universitet i Odense og har tidligere arbejdet som instruktør og personlig træner. I to år har han forberedt sig på at løbe tværs over USA, inspireret af sin kammerat Aske Søby, der har deltaget i cykelløbet Race Across America.I efteråret 2017 gennemførte han turen og tilbagelagde rundt regnet 5000 kilometer på 82 dage. Undervejs havde han sine ejendele og soveudstyr i en babyjogger. Nogle gange sov han på hotel, andre gange lejede han sig ind via airbnb eller couchsurfing. Enkelte gange sov han også i sit telt, som han slog op langs vejkanten eller blot på en madras, som han rullede ud ved siden af vognen.Han har anslået brugt omkring 100.000 kroner på turen, hvoraf omkring halvdelen stammer fra sponsorater.

Aldrig i tvivl

I to år boede han hjemme hos sin mor for at kunne forberede sig bedst muligt til turen, og på væggen hang et kort over USA med en rute igennem 14 stater. 82 dage og mere end 60 kilometer om dagen i snit gik der, inden han ved 19-tiden om aftenen den 25. november 2017 løb i mål tæt på den ikoniske mole i Santa Monica i Los Angeles.

Undervejs havde han minimeret risikoen for i ren og skær udmattelse pludselig at give op ved så vidt muligt at løbe uden om byer med lufthavne, og kun en enkelt gang var han på nettet for at tjekke mulige flyforbindelser til Danmark. De lå to dage fremme i kalenderne, og så kunne han lige så godt fortsætte.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg ville gennemføre turen. Det fandt jeg ud af allerede, da jeg tog til Ærø for at forberede mig. Det gjorde jeg for at isolere mig fra muligheden for at give op, og derovre fandt jeg ud af, at jeg har det rigtige mindset, siger Jimmy Delgado.

Det ændrede sig aldrig en tøddel, selv om han blev stærkt overrasket over varmen, der snildt sneg sig over de 30 grader i begyndelsen. På tredjedagen var han ramt af madforgiftning og tabte samtidig en af de stave, han brugte til at spænde vognen fast til kroppen, så han kunne trække den i stedet for at skubbe den. Den blev han nødt til at hente og endte derfor med at løbe 10 kilometer tilbage for at finde den. 90 kilometer endte han med at løbe den dag, og det satte sig spor.

På mange måder blev turen anderledes, end han havde regnet med.

Dels fordi vognen på et tidspunkt gik i stykker. En dum fejl, da han på et splitsekund troede, at han kunne løbe gennem nogle pæle ved et nedlagt jernbanespor. Hjulet gik på, og to stater senere måtte han opgive at reparere hjulet. Samtidig måtte han ændre rute undervejs, fordi Denver var dækket af sne. I stedet tog han turen ned over Colorado, hvor han i Colorado Springs besøgte det olympiske træningscenter og blev vist rundt af OL-atleterne.

- Hver gang jeg ser OL, tænker jeg, at det var det, jeg skulle have lavet. Jeg har bare aldrig fundet ud af, hvilken disciplin det skulle have været. Men jeg fik hilst på en masse olympiske atleter, og der gik det op for mig, hvor ekstrem min tur var. Jeg havde forberedt turen i to år, og i mit hoved var det blevet mere og mere normalt. Men når jeg så andres reaktion, gik det op for mig, hvor vildt det var. OL-atleterne, som jeg var imponeret af, var imponeret af mig og det, jeg gjorde, husker Jimmy Delgado.