Klumme: Sådan gør du dit udeliv bæredygtigt

Hvis du har planer om at anskaffe dig nye havemøbler eller udbygge dine muligheder for udeliv med en udestue eller et orangeri, er der flere overvejelser, du burde gøre dig, for at sikre den mest bæredygtige løsning. Danske husstande har nemlig EU's femtestørste CO2 aftryk, og det kan vi kun ændre, hvis vi alle sammen genovervejer vores forbrugsvaner.

Foråret er over os. UV-indekset har langt om længe passeret 0. Trangen til at bruge tiden udendørs er nærmest altoverdøvende. De solrige eftermiddage og lyse aftner bugner af potentiale for gåture, hygge på fortovscaféer og havefester.

Havemøbler med ren samvittighed

Ofte er rige lande - trods grøn energi og cykelstier - de største klimasyndere grundet et unødvendigt højt forbrug.

Er vi ikke alle skyldige i at udskifte for eksempel møbler, fordi vi ønsker en ny stil og ikke, fordi de faktisk ikke kunne bruges mere?

Denne slags vaner er skadelige for miljøet, men det er stadig muligt at udskifte havemøblerne uden dårlig samvittighed. Hvis du søger på DBA, har du straks 4521 private annoncer under havemøbler i Danmark, hvor du tilmed har mulighed for at spare mange penge. Genbrug er en stigende trend i hele landet, så det burde heller ikke være noget problem at finde en fysisk genbrugsbutik tæt på dig.

Og mon ikke der også findes nogle derude et sted, der kunne blive glade for dine brugte havemøbler?

Denne cirkulære tankegang er til gavn for både samfund og miljø, og er en nem måde at sikre ansvarligt forbrug.

Men genbrug er ikke den eneste mulighed. Din splinternye træterrasse eller havemøbler, der er lavet af træ, behøver heller ikke at være på bekostning af regnskoven, hvis blot du sørger for, at træet er FSC-certificeret. I en FSC-skov bliver der nemlig ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere, så produkter med dette mærke kan købes med ren samvittighed. Du kan også kigge efter PEFC-certifikatet, som garanterer produkter fra bæredygtigt skovbrug. Når du forbruger ansvarligt ved for eksempel at købe træmøbler med disse certificeringer, medvirker du til udbredelsen af ansvarlig produktion.