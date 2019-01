Klumme: Lad os sammen forbruge anderledes

Det globale forbrug er samlet set 70 procent højere, end hvad kloden kan holde til. Tilbage i august 2018 havde vi allerede brugt de ressourcer, kloden selv kan forære os på et år. Det vil sige, at derfra og frem til nytår, når vi køber nye møbler, tøj, mad og andet godt, er det faktisk et overforbrug. Det er en lille smule diffust at forholde sig til. For det er jo ikke sådan, at fra 1. august i år lukkede alle verdens fabrikker ned for produktionen og stoppede med at sende produkter ud til butikkerne. Og heldigvis for det. For kloden skal stadig dreje rundt, og vi skal stadig have mad på bordet, tøj på kroppen og senge at sove i. Til gengæld må kloden også gerne blive ved med at dreje rundt, når nye generationer overtager den. Derfor er det værd at overveje, hvordan vi kan få hverdagen til at fungere med de ressourcer, der nu en gang er.

Ofte går der lidt tid, før det slår mig: "Kunne det, jeg har gang i, gøres på en mere bæredygtig måde?" Det ligger nemlig ikke altid lige for at ændre sine vaner. Selv bokser jeg dagligt med det, og jeg kan umuligt være den eneste, der egentlig gerne vil passe på miljøet og udnytte vores ressourcer lidt bedre, men nogle gange har svært ved at gennemskue hvordan. Derfor har vi stiftet iLoveGlobalGoals, som skal hjælpe med at gøre verdensmål til hverdagsmål - og vi kan se det virker!

Kun cirka 16 procent af danskerne kender til verdensmålene. Det er det laveste tal, når vi sammenligner med lande, der minder om os. Det var en af flere grunde til, at vi i 2018 stiftede iLoveGlobalGoals, der er Danmarks nye verdensmålsbevægelse, der vil samle især unge i et digitalt fællesskab.Unge oplever i stigende grad en magtesløshed og frustration i forhold til de store udfordringer, der skal løses over de næste år som for eksempel klimaforandringerne. Det vil vi gerne ændre på ved at etablere en forening med fokus på handlinger. Om det er hjemme, på arbejde, strukturelt i samfundet, politisk eller i badet, så skal det være til at overskue hvilke knapper, man som borger kan være med til at trykke på selv og sammen med andre for at ændre verden.

Et af de mest forbrugslystne folkefærd

Jordens klima, miljø og ressourcer er under pres. Det er efterhånden gået de færrestes næse forbi. Vi danskere gør da også meget for at skåne både klima og miljø. Vi sorterer vores affald, hopper med glæde op på jernhesten og forsøger at mindske vores madspild. Faktisk er Danmark det næstbedste land i verden til at implementere verdensmålene. Vi er kun lige overgået af svenskerne. Men der er noget, der kradser i lakken. For vi danskere er samtidig også et af de mest forbrugslystne folkefærd i verden. Hvis hele verden levede som os, ville vi allerede have opbrugt årets ressourcer i slutningen af marts. Det er tre måneder inde i året.

Vi kan selvsagt ikke stoppe med at forbruge. Men vi kan sætte os for at forbruge anderledes. Allerede nu blomstrer tendenser frem som genbrugsbutikker, tøjbyttekoncepter og madspilds-apps op. Initiativer, der skal gøre det nemmere for os at træffe valg med omtanke. I iLoveGlobalGoals har vi ingen ambition om at give dårlig samvittighed. Tværtimod ser vi at, når vi sætter en positiv vinkel på bæredygtig omstilling, en vinkel, der ikke har til formål at give dig dårlig samvittighed, men i stedet give dig viden og mulighederne til at handle, så vælger mange faktisk at gøre det.

For når vi kan vise, du kan spare 86 procent af dit vandforbrug i badeværelset med et simpelt rensefilter på din bruser eller vi kan anvise alternativer til at være en del af statistikken over dem, der køber 16 kilo nyt tøj, eller kan demonstrere, hvor meget du kan spare på din varmeregning og energiforbrug ved ordentlig isolering af dit hus, så bliver det langt nemmere at være med.

Hvis man ikke kun tænker i tal, er der to pointer vi må hjælpe hinanden med at huske på:

Først og fremmest skal vi vise, hvordan vi selv gør i hverdagen - både på sociale medier og i virkeligheden. Tal for eksempel med din nabo, din opgang eller vejen om, hvordan I kan skraldesortere bedst. Måske kan I skiftes til at køre på affaldsstationen eller lave nogle andre fælles initiativer, der gør det nemmere. Vi kan se i vores arbejde, at al forandring begynder i det små, og oftest er det nemmere, hvis man hjælpes ad og ikke ser det som et alt eller intet.

Dernæst bliver vi nødt til at stoppe med at bilde os ind, at personlige handlinger ikke gør en forskel. En tredjedel af al affald og forbrug sker i vores husstande. Derfor er det også helt naturligt, at vi kigger på, hvordan vi kan gøre en forskel selv i vores hverdag og gennem vores vaner.

Lad mig uddybe med et eksempel:

I snit bruger en person 19 liter vand under en tandbørstning, hvis man ikke slukker vandet. I Danmark er der 5,8 millioner mennesker. Og hvis vi antager, at vi alle børster tænder to gange om dagen, ser regnestykket således ud:

19 x 2 x 5.800.000 = 220,4 millioner liter vand. Om dagen. Det er et tal, der er til at tage og føle på. Og det er nemt at ændre: Bare sluk for vandet, mens du børster tænder.