Klumme: Jeg skal være far - Jeg kan ikke se det, men der er et hjerte, der banker

Der er et hjerte, der banker, siger lægen og peger med sin gummihandskefinger på en skærm, der lyser op i et ellers mørkt og sterilt undersøgelsesrum på sygehuset i Esbjerg.

Det er meningen, at det skal være et kæmpe øjeblik, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg faktisk ikke se, hvad det er, at hun peger på. Det ligner mest af alt billedet på det fjernsyn, som vi havde i mit barndomshjem i Kibæk lidt uden for Herning: Sorte, grå og hvide nuancer, der danser en grynet skærmdans.

Når det billede dukkede op på fjernsynet derhjemme, var min fars reaktion et næsten rituelt knytnæveslag på siden af den flimrende kasse - så var der igen et billede, som man kunne forstå.

Jeg ved godt, at jeg ikke må slå på denne skærm, men jeg har lyst. For jeg vil se det hjerte, der banker.

"Kan du ikke se det, skat?" spørger Laura, min kone. Hun kender mine spørgende øjne. Jeg tøver, men indrømmer, at jeg ikke kan se en skid. Og mens hun ligger der med benene i vejret og med en skræmmende scanningsdildo oppe i sig, fortæller hun mig, at der ikke er nogen grund til at banke på skærmen i dag. Alt er, som det skal være.

"Du skal fandme være far!" siger hun til mig og peger selv på skærmen, så jeg langsomt begynder at forstå: Der er et hjerte, der banker - og det gør mit også. Og det er et kæmpe øjeblik.

I slutningen af august var jeg med Laura til scanning på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Her blev vi bekræftet i det, som vi knapt havde turde at håbe på, siden hun tissede på en pind, og vi omfavnede hinanden. Det var planlagt, og vi er lykkelige.

For jeg skal fandme være far! Det har jeg ikke altid vidst, om jeg ville være. Den darwinistiske drift har da trukket mig i den retning fra tid til anden, og jeg har på et eller andet plan kunnet se mig selv som både pinlig teenagefar og fodboldtræner i den lokale idrætsforening. Og jeg har endda ligefrem drømt om den dag, da jeg stolt skulle give min vinylsamling videre til det taknemmelige afkom.

Men man kan altså hurtigt komme i tvivl. For hvad nu hvis?

Hvad nu hvis mit barn får en slem og uhelbredelig sygdom? Hvad nu hvis jeg ikke kan finde ud af at tage ansvar for et andet menneske? Hvad nu hvis jeg ikke kan finde ud af at elske mit barn? Hvad nu hvis jeg stadig gemmer på en drengerøvsdrøm om at blive rockstjerne, drikke øl og være ligeglad med alting?

Eller hvad nu hvis mit barn ødelægger mit forhold til min kone? Hvad nu hvis mit barn gør min kone til en af de hæslige kvinder, der lever sit liv gennem Instagram eller Facebook? Hvad nu hvis mit barn smadrer mit sociale liv, så jeg helt glemmer duften af gammel øl, sure cigaretter og udmattede røverhistorier?

Hvad nu hvis mit barn bliver grimt? Eller endnu værre: Hvad nu hvis mit barn ikke bliver blodrød Liverpool-fan?

Hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Mig, mig, mig.

Tvivl kan bringe en hver mand i knæ.

Men nu ligger Laura altså der på briksen og peger, mens livet vokser i hendes mave. Og hun knuger min hånd så hårdt, at vi nok også må en tur forbi skadestuen, der ikke ligger langt fra den gynækologiske afdeling. Og jeg ved nu, at jeg vil være far!

Det betyder ikke, at jeg ikke er bange, eller at jeg ikke er tvivl. Snarere tvært imod.

Forleden fortalte en god ven - og far til to - at sådan vil jeg have det resten af livet. Så på en måde er jeg ved at klæde mig på til fremtiden. For med lykken og forventningerne følger tvivlen og frygten. Sådan er det nok bare, når der pludseligt er et nyt hjerte, der banker.