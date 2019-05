Klar til grillen: Tre frugtbomber og klassisk IPA til en lang varm sommer

Vi kan takke en russisk zar og to amerikanske bryggere for sommerens friske ale og læskende bryg til det hårde arbejde ved grillen.

Men vi skal længere tilbage i tid for at finde inspirationen til en af testens mest flamboyante bryg - Ugly Ducks Fuzz Impala - som har fået, hvad den kunne trække af citra-, galaxy- og mosaic-humle med inspiration fra 1960'ernes Chevrolet Impala og 1970'ernes guitarrock med fuzz-pedalen, som giver pels på tonerne.

India pale ale hedder øltypen med en trio af new england pale ale - NEIPA blandt entusiaster - skudt ind som et flower power-indslag af mælket-hvide bryg med duftnoter af ananas, grape og kokos i en grad, at man næsten ser en senfirser-udgave af Tom Cruise jonglere med sprutflaskerne i "Cocktail".

Udfordringen for bryggerne i midten af 1800-tallet var at få øllen frem til kunderne i en fornuftig tilstand, og en stor mængde humleblomster sikrede smagen efter den lange sejlads frem til Colombo, Calcutta og andre steder med fugtig hede, hvor en øl med friskhed og bitterhed kan være til gavn.

Men det er nok for meget at håbe, at trakasserierne med Putin omkring Baltic Pipe kan kaste en ny øltype af sig ...

India pale ale er en stærkt humlet øltype, som bryggerierne i England udviklede til det indiske marked omkring 1840, da den russiske zar havde forbudt import af øl fra England. Bryggerne var på udkig efter et nyt marked, og vi kan takke datidens storpolitik for, at vi i dag kan nyde disse dejlige humlede øl.

India pale ale er bryggerens legeplads med store mængder humle, og øltypen er også en fin boldbane for verbal-artisterne og grafikerne i bryggeriernes afdelinger for markedsføring. Men i tilfældet Fuzz Impala passer inspirationen meget godt med udtrykket i en øl, der er fyldig og krøllet som Jimi Hendrix i "Purple Haze" - og en Donald Trump på fronten af Fanø Bryghus' Mango Mussolini er i særklasse.

Alchemist

New england india pale ale, eller bare NEIPA, er et relativt nyt skud på stammen og en slags IPA på syre. John Kimmich fra bryggeriet Alchemist i Vermont, USA, startede bølgen af frugtige øl med lav bitterhed i 2011 ved at hælde sin Heady Topper på dåse, så den nåede ud til et større publikum. Tidligere skulle folk køre til brewpubben for at købe øllen.

Den nye øltype fik også luft under vingerne, fordi en af John Kimmichs stamkunder, Shaun Hill, etablerede Hill Farmstead og begyndte at brygge den nye øltype.

De frugtige, uklare øl er også ved at slå igennem herhjemme takket være bryggerier som Ugly Duck på Nordfyn, Fanø Bryghus, Mikkeler og Anders Kissmeyer, som leder craft beer-afdelingen hos Royal Unibrew. Her tilsætter bryggerne også store mængder af dyr, amerikansk humle til sidst i brygprocessen for at få en frugtig øl med masser af citrus og tropisk frugt foruden den lave bitterhed, og proteinerne fra eksempelvis havre og hvede giver sammen med humlechokket den mælkede, uklare farve - det er altså ikke en fejl i øllen ...