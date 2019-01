Kjeld Bjerre: Kemi eller sliber?

Det er et stort arbejde at gøre egetræsbord hvidt.

Og udgiften til anskaffelse af værktøj m.m. gør, at jeg overvejer, om jeg ikke skulle få en håndværker til at slibe bordet, og i den forbindelse vil jeg spørge dig, om du eventuelt kender en håndværker, der kan påtage sig opgaven.

Jeg har set din video om afslibning af borde, og den er rigtig god og meget informativ. Men det er nok en for stor opgave for mig.

? Hej Kjeld - jeg har lige købt et nyt egetræsbord 230 x 130 x 5. Bordet har desværre fået naturolie så det er helt orange, og nu vil jeg meget gerne have det hvidt.

! Hej Dorte - nej, desværre kender jeg ingen i dit "nærområde" - hverken håndværkere eller andre.

Ja, det vil sige - jeg kender faktisk én, men han er hattemager, og det hjælper jo nok ikke så meget ...

Du har helt ret i, at behandling med olie af forskellige træsorter kan resultere i en mørkere farve. Hvor meget mørkere afhænger både af træsorten og af olien - og man kunne tilføje, at det også afhænger af øjnene, som ser.

Mange opfatter det jo sådan, at især bøg og ask, men også egetræ, skal være lyst. De synes, at det er træets "naturlige farve". Men det er ikke rigtigt, hvis man med naturlig mener den farve, som træet af sig selv antager - over tid og ved almindelig brug.

For mig er det eksempelvis mest naturligt, at egetræ fremstår gulbrunt og med markant åretegning - hvilket ganske rigtigt kommer helt af sig selv, hvis man ikke rigtigt gør noget, og virkningen forstærkes, hvis man er indendørs og behandler med olie, fordi olien i sig selv gulner og bliver mørkere, når den ikke får sollys.

Hvis du vil have dit bord - som altså allerede ER behandlet med olie - helt lyst, er det et ganske stort arbejde: Først skal du slibe bordet ned - du skal helt ned, hvor der ikke er det mindste spor af olie i træet. Man kan ikke sige, hvor langt det er, fordi det afhænger af, hvilken olie der er brugt - du skal prøve dig frem og være klar på, at der godt kan være tale om en hel millimeter. Og før du går til stålet, skal du selvfølgelig sikre dig, at bordet er massivt og altså ikke af finer - så går det nemlig galt.

Når du er nede i tørt træ helt uden spor af olie, skal bordet ludbehandles - med "lud" beregnet til løvtræ. Løvtræslud har en helt anden kemi en lud til nåletræ, og du må endelig ikke bytte rundt på de to typer - så bliver dit bord nemlig ikke lysere, men tværtimod mørkere.

Efter ludbehandlingen skal bordet holdes med sæbe, som gerne må være tilsat lidt hvid pigment.

Snedige folk af ældre dato vil vide, at man i stedet for at slibe kan lave en "afsyring" - man opløser olien med en kraftig base (kaustisk soda) og skyller, skrubber og skurer den væk. Derved bliver træet mørkt, men så neutraliserer du med eddikesyre, og så er det pludselig lyst - og så sliber du let og vedligeholder med sæbe.

Om man vælger den ene eller den anden metode er et spørgsmål om temperament - uanset er der tale om et lidt større arbejde, men resultatet kan blive flot.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre