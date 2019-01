Kjeld Bjerre En kedelig artikel ...

Der er ingen vej udenom. Jeg bliver nødt til at skrive en røvkedelig artikel om det sidste nye inden for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikring - og du, kære læser, bliver nødt til at læse den!

Jeg er ked af det, men sådan er det - hæld kaffe i koppen og fold ørerne ud ...

Sagen er nemlig, at hvis du enten ejer et hus eller tænker på at købe et, så kan først tilstandsrapporten og dernæst ejerskifteforsikringen vise sig at være forskellen på, om du kan leve et liv i sus og dus, eller om du skal henslæbe resten af dine dage i balancegang på fallittens rand.

Det nye er, at regnedrenge og -piger hos Deloitte (på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, som bestyrer ordningen) har begået en rapport med følgende opdrag: Find venligst ud af, om det er rigtigt, som det hævdes i pressen, at de sagkyndige er økonomisk i lommen på forsikringsselskaberne - og derfor laver rapporter, som gør det vanskeligt for kunderne at få erstatning, når de ellers mener at have krav på det.

Det ville jo ikke være så godt, eftersom ordningen med tilstandsrapporter (og dertilhørende forsikringer) var og er tænkt som en tryghed for såvel køber som sælger: En sagkyndig laver en rapport (den med de berømte K1'ere, K2'ere og K3'ere), så køber ikke risikerer at købe katten i sækken. Og sælger slipper for krav om erstatning, fordi han med rapporten HAR oplyst om alle svagheder ved huset.

Men selv en dygtig sagkyndig kan overse endda store og kostbare fejl, og derfor kan køber og sælger i forening tegne en forsikring, som dækker "resten" - de skjulte fejl og mangler.