Kjeld Bjerre: En Bukh er lavet af jern

For nogle år siden var den lidt træt, og jeg tænkte på at skifte den ud med en japaner, så jeg kontaktede Hals Motor. Han sagde, at det bedste var at renovere den gamle, for den er lavet af jern.

! Hej Svend Erik - de kan bare, de gamle Bukh'er. Den, som jeg smed i land til fordel for en større, var også en DV20, og den kørte fint bortset fra én detalje - når jeg tog gassen fra den for at stille den i neutral, faldt omdrejningerne til så usandsynligt lavt niveau, at jeg utallige gange har tænkt: Nu går den sgu i stå. Men efter et halvt minuts tid i slowmotion, fandt den altid og lige pludseligt op i sit rigtige leje på cirka 900 omdrejninger.

Mekanikeren overtog jo denne motor som betaling for at installere den nye og større motor - og det sjove er, at han allerde har solgt den videre og installeret den i en 32-fods sejlbåd. Ejeren stod og skulle på sommerferie, da han måtte konstatere, at motoren (også en DV20) var kaput og ikke uden videre kunne repareres.

- Og han er en fattigrøv ligesom dig, sagde Jan Mekaniker med et grin - så for en billig penge byttede han lynhurtigt rundt på de to Bukh'er, og den stakkels mand blev glad og kom på alligevel på ferie.

Og hvad så med den nye gamle Bukh - nu står den jo bare og fylder op på værkstedet?

- Nej-nej - den skal ordnes til vinter, og så er der én mere, der bliver glad ...

Venlig hilsen Kjeld Bjerre