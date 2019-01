Kjeld Bjerre: Alle tiders fyr ...

... det kører sgu bare - men ...

Jeg må efterhånden indrømme, at jeg nok nærmest er skrækeksemplet på en dårlig pille-fyrbøder. Og jeg må være et levende mareridt for de stakkels nordjyder, som har leveret mit pillefyr - et NBE. Det er ellers et tæske-hamrende smart fyr, som er stort set automatisk, selvrensende og miljørigtigt, hvilket står i grel modsætning til mere traditionelle pillefyr, som skal passes, renses og pusles om næsten dagligt. Men glæden ved ikke at skulle gøre noget har det med at bide sig selv i halen - hvis man kan sige det sådan: Når det hele kører af sig selv - bortset fra, at jeg indimellem skal hælde et læs piller i tanken - så glemmer man helt og aldeles, at der trods alt er visse detaljer, som man gør klogt i at holde øje med. Jeg glemmer fuldstændigt, at selv et "selvrensende" fyr skal renses - en sjælden gang! Og når det så går galt, sker det til gengæld for fulde gardiner.

2: ? at rense kedlen - så bliver forbrændingen dårlig, det hele stopper til, og til sidst breder ilden sig bagud - så ?

Tryk på en knap Som så mange andre lukkede jeg ned for fyret i foråret - på kølige dage klarede vi os igennem ved at bide tænderne sammen eller smide en pind i masseovnen - så blev det rigtig sommer, og mit liv var i de følgende måneder befriet for enhver tanke om træpiller, brænde og beslægtede emner. Og det var jo en dejlig, varm og lang sommer, så vi var dybt inde i efteråret, før jeg fik mig bekvemmet til at starte fyret igen - jeg kunne såmænd dårligt huske, hvordan man gør. Med vores tidligere fyr var det nemlig en større operation, som godt kunne kræve et kig i brugsforvirringen - men så kom jeg i tanke om, at det jo er en NBE, og så trykker man blot på knappen: "Tænd?", står der i displayet - så siger man bare ja, og et par minutter senere kører fyret lystigt. I forvejen var der en pæn slat piller i kælder-tanken, og fornuftig som jeg nogle gange er, toppede jeg op med et ekstra ton, som jeg hentede på traileren - nu skulle der med lidt held være nok til hen under jul.

3: ? smelter ?smelteslangen?, og fanden er løs. Her ses en ødelagt lys-sensor - den er heldigvis billig og nem at skifte - her ?

Husker det tydeligt Og - nu kommer der noget vigtigt: Ved denne lejlighed drejede jeg harddisken et par omgange baglæns OG huskede tydeligt, at jeg som noget af det sidste, før jeg lukkede ned i foråret, havde renset fyret - altså ikke bare tømt kassen med aske, men også renset kedlen. Så alt burde være såre godt. Og det var det også, lige indtil julen var over os. Jeg hentede endnu et ton piller, og alt var dermed klar, så naboen kunne holde øje, medens vi kunne tage på en uges ferie hen over nytåret. Og så - på selveste den 22. december (eller var det måske den 21.) - gik det galt. Jeg ville lige rydde lidt op i fyrrummet, så det ikke så alt for slemt ud, når Harald skulle passe maskineriet i juledagene - og så opdagede jeg, at fyret ikke bare var gået i stå - nej, der havde ligefrem været "ild i skakten", som det hedder: Ilden havde bredt sig bagud - ind igennem brænderen og op i skakten, som pillerne triller ned igennem - og slangen, som forbinder skakten med den snegl, som henter pillerne i tanken, var brændt igennem - smeltet.

4: ? har vi gearmotoren - virker tilsyneladende, men kun i kort tid - her ?

Smelteslange Det lyder måske voldsomt, men er faktisk lige efter bogen: Risikoen ved alle former for pillefyr er netop, at hvis ét eller andet går galt, kan de brænde bagud - derfor er "fødeslangen" med overlæg udført af plastic, som smelter ved en ret lav temperatur, og derved afbrydes forbindelsen, så ilden aldrig vil kunne brede sig fra brænderen til sneglen og videre til tanken. Smelteslangen er altså en lavteknisk, men yderst effektiv del af sikkerheden - og man må aldrig-aldrig fristes til at erstatte "det billige lort" med en mere robust slange - endsige et rør eller en flex-slange af metal. Det er meget forbudt! Samtidig lukker fyret selvfølgelig ned - alt stopper, fordi diverse sensorer siger, at der er noget galt. Men smelteslangen er altså den sidste skanse - din sikkerhed for, at selv hvis hele elektronikken svigter, så går det alligevel ikke helt galt. Og så erstatter den simple slange i øvrigt det vandpjaskeri, som på ældre fyr (stoker) blev udløst, når der var "varme i skakten".

5: ? har vi den renoverede brænder med ny gearmotor - så kører vi igen.

Ny lyssensor Nå, men jeg afmonterede selvfølgelig brænderen og slæbte den ind på værkstedet - jeg skilte den ad for at se, hvor galt det var gået. Og det var lidt galt! Der havde tydeligvis været meget varmt på bagsiden af brænderen, hvor en del af teknikken findes - motor til blæser og snegl, ventil til trykluft-rens - og lidt elektronik. Lyssensoren, som holder øje med, om der er ild i brænderen, var tydeligvis feset af, og temperatur-sensoren så heller ikke for godt ud. Så var trykluftslangen brændt over, og endelig selve pille-slangen. Jeg fik fat i NBE, som udmærker sig ved, at de faktisk ta'r telefonen - OG de udmærkede sig ved at sende de ønskede stumper af sted i en rasende fart med il-post!

Tilstoppet kedel Og så kastede jeg mig ellers over den havarerede brænder, så den kunne være klar, når jeg fik stumperne med posten - de kom den følgende dag klokken 11. I mellemtiden skilte jeg den lille motor, som trækker den interne snegl, ad. Der var løbet noget sort stads ud af den, og det viste sig at være smeltet fedt fra gearkassen. Jeg rensede den og pumpede den fuld af frisk fedt, og så kørte den fint. Så brugte jeg resten af aftenen på kedlen - den viste sig at være totalt blokeret af aske og slagger - fandme og sgu. Ved nærmere eftertanke måtte jeg altså revidere min ellers tydelige erindring om, at jeg havde renset fyret, lige før jeg lukkede ned i forsommeren - det var vistnok snarere i januar. Realiteten var i hvert tilfælde, at kedlen var totalt blokeret - og i takt med, at fyret har kørt med tiltagende ringe forbrænding, har det produceret flere og flere slagge-kager på størrelse med knyttede næver - de har hobet sig op foran brænderen, og til sidst er bålet blevet presset helt bagud til skakten - slut-prut-finale!

Ingen frost - heldigvis Hele balladen var altså udløst af min egen dumhed - det var desværre ikke fyret, men fyrbøderen, der var noget galt med. Nå, fyret blev renset i hoved og røv - det ta'r et par timer - jeg fik monteret den renoverede brænder, og nu kørte fyret fint igen - og vi tog på juleferie - dejlig ferie i England og Skotland med søn og svigerdatter - alt var godt. Indtil Harald, min gode nabo, ringede - vi var i Edinburgh, som er en meget smuk by, hvor jeg i øvrigt fik min julegave i form af en jakke i ægte skotsk tweed - jo-jo, og jeg blev belært om, at det kan godt være, at jakken får mig til at ligne prins Charles, men det skal man ikke prale af: Du er jo i Skotland. Harald kunne meddele, at fyret var gået i stå, og når han startede det igen, varede det kun en time eller to - så gik det ud igen. Men der var ikke frost i Danmark, så vi lod fyr være fyr, indtil vi kom hjem igen på den første dag i det nye år. Jeg kunne blot konstatere, at Harald havde ret - fyret startede fint, og gik så ud igen. I bedste fald haltede det derudad. Lys- og ilt-sensorerne fortalte en historie om et bål, som kom og gik i én uendelighed. Hvad pokker foregår der? Man kan ikke se en skid på et moderne NBE - man er nødt til at stole på sensorerne, fordi det er fysisk umuligt at se flammen. Men hvad nu, hvis det er en sensor eller elektronikken, der ikke virker?

Ny gearmotor Jeg ville se med mine egne øjne, om der var ild eller ej, så jeg borede et hul lige ved siden af lys-sensoren - og sandelig: Ilden kom og gik, ganske som sensoren sagde - men hvad var det? Pludselig blev hullet dækket til af piller. Af med slangen, så jeg kunne se ned i skakten, og ganske rigtigt var hele brænderen fyldt op med piller - hvad foregår der? Nu var det igen weekend, men lige på et hængende hår lykkedes det at fange Jannich fra NBE, medens han sad hos frisøren - på stedet kunne han diagnosticere problemet: - Den lille gearmotor, som trækker den interne snegl, er kaput - du skal have en ny, og jeg prøver lige, om jeg kan hekse ... Det lykkedes. Jeg kunne hente en ny gearmotor hos en lokal service-tekniker - et par timer senere var den monteret, og NU kører vi igen! Det viser sig nemlig, at mit fyr, som var et af de allerførste i en helt nyudviklet serie, har en gearmotor, som ikke lever op til den beregnede levetid - og da den så ovenikøbet blev så varm, at fedtet i gearkassen smeltede og løb ud, såh - ja, så gik det altså galt. Den kører faktisk, men ikke jævnt og hurtigt nok. Samme teknik bruges på utallige pillefyr (intern snegl skubber pillerne den sidste vej frem til selve bålet - sikrer en jævn og stabil tilførsel) - hvis sneglen svigter, fordi gearet er slidt, viser det sig ved, at bålet tilsyneladende kommer og går i 5-10-minutters intervaller. Faktisk er bålet der hele tiden, men lys-sensoren kan ikke se det, fordi skakten fyldes op med piller, som blokerer udsynet. Så stopper tilførslen fra tanken, og når pillerne i skakten efter nogle minutter er skubbet frem i bålet og brændt væk, kan sensoren igen se ild - og så tænker computeren, at alt åbenbart er godt, og så kører vi igen - indtil det efter nogle minutter atter går galt. Jeg lover, at fra nu af renser jeg fyret - hele fyret - hver gang jeg hælder en ny palle piller på tanken. PS: Jeg brugte en del timer på at regne ud, hvad der måske var galt med NBE'en - herunder fik jeg den gode idé at "veje piller af", som det hedder. Det vil sige, at man sætter sneglen til at køre konstant i et antal minutter, og så vejer man pillerne og taster resultatet ind i computeren. Den præcise opskrift kan variere fra fyr til fyr, men princippet er det samme - med NBE'en skal man køre i seks minutter og taste resultatet ind i styringen - og nu pointen: Sneglen gav faktisk 1050 gram, medens systemet troede, at den gav 750 gram. Det er en ganske stor forskel og kan (afhængigt af, hvilket fyr vi taler om) have større eller mindre indflydelse på forbrændingen: Et moderne og "intelligent" fyr med ilt-styring etc. kan i nogen grad kompensere. Et ældre eller et enklere og billigere fyr er afhængigt af en præcis afvejning. Og problemet er, at den mængde, som sneglen giver på eksempelvis ét minut, kan ændre sig ganske meget over tid: Der er forskel på længden og diameteren (6 eller 8 mm) af pillerne, der kan være mere eller mindre smuld - sneglen kan være slidt, og hvad ved jeg. Rådet er, at man vejer af minimum én gang om året - og især vejer du af, hver gang du skifter fra én kvalitet/type af piller til en anden.