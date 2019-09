Kendt tv-læge så sin far stikke et geværløb i mors mund: Vreden har ligget og ulmet i mig

Tv-lægen Charlotte Bøving var 47 år, før hun følte, at hun havde vristet sig helt fri af sin psykopatiske fars jerngreb. Siden har hun arbejdet intenst med at forstå både ham og den vrede, hun selv har knoklet med at tøjle hele livet. I den proces har tv-programmerne "Din psykopat!" og bogen "Styr vreden", som hun udgiver 24. september, været vigtige, og i dag fylder vreden ikke nær så meget. - Vrede er en naturlig grundfølelse på linje med glæde, sorg og smerte. Det er ikke den, men alt det, der udløser den, jeg er oppe imod, siger hun.