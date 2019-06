Kend din kaffebønne

Papua New Guinea - Blue Mountain

En kraftig bønne, som, hvis den bliver ristet rigtigt, kan få nogle ret kraftige noter frem. Bønnerne er "strictly high grown", hvilket betyder, at de dyrkes over 1200 meter over havets overflade.

Denne Papua New Guinea-kaffe er en fyldig og kraftfuld kaffe, med stor mundfylde og med sødme af mørk chokolade og frugtige noter. Egner sig både til espresso og en kraftig filterkaffe.