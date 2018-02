Kasper Holten: - Menneskers drivkraft hænger tæt sammen med deres dæmoner

Kasper Holten er ikke bekymret for teatrets fremtid, for jo mere vi er online og har vores venskaber og underholdning online, jo mere oplever han, at vi har behov for at gå i teatret og se på skuespillerne, der har gjort sig umage, og bruge en aften på at være nærværende. Selv oplever han, at der venter store oplevelser, når først man er kommet forbi rastløsheden og trangen til at haste videre så snart, man oplever et øjebliks kedsomhed. Foto: Nils Meilvang/Scanpix