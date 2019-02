Kan min datter have delt bopæl?

Min ekskæreste ønsker også at blive bopælsforælder for vores datter, da hun ikke ønsker, at jeg står med flere beslutninger i hendes liv alene. Jeg har dog på fornemmelsen, at hun gerne vil flytte til København, hvorfor mit spørgsmål er, om hun kan tage vores datter med til København, hvis hun bliver bopælsforælder alene, og om det i givet fald ville gøre en forskel, hvis vi i stedet for vælger, at vores datter skal have delt bopæl efter de nye regler?

! Kære Peter, tak for dit spørgsmål til min brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Som bopælsforælder har man ret til at træffe overordnede beslutninger i barnets liv uden at involvere samværsforælderen, herunder også beslutninger om, hvor barnet skal have bopæl.

En bopælsforælder kan således, uden samtykke fra samværsforælderen beslutte, hvor i landet barnet skal bo. Det er dog et krav, at bopælsforælderen meddeler flytningen til samværsforælderen, men samværsforælderen kan ikke modsætte sig beslutningen.

Hvis din ekskæreste bliver bopælsforælder alene, vil det altså være muligt for hende at flytte til København med jeres datter, uden at du samtykker hertil, alene under den betingelse, at hun meddeler dig flytningen.

Det er rigtigt, at det med de nye skilsmisseretlige regler, som træder i kraft i april 2019, bliver muligt for barnet at have delt bopæl. Det kræver blot, at forældrene aftaler, at det er det, som de ønsker. Delt bopæl betyder, at begge forældre reelt er bopælsforældre og dermed skal være enige om overordnede beslutninger i barnets liv.

Hvis I laver en aftale om delt bopæl for jeres datter, betyder dette, at I begge to er bopælsforældre for hende, og at I derfor skal være enige om overordnede beslutninger i hendes liv, herunder også hendes bopæl.

Aftalen om delt forældremyndighed kan dog indeholde en geografisk betingelse. Dette betyder, at det kan fremgå af aftalen, at den delte bopæl alene er gældende, så længe I bor i nærheden af hinanden. I kan for eksempel aftale, at I ikke må flytte længere end 40 kilometer væk fra hinanden. I tilfælde af, at en af jer flytter længere væk end de 40 kilometer, kan den anden bringe aftalen om delt bopæl til ophør.

Den forælder, der bliver boende, og således overholder aftalen, vil herefter blive bopælsforælder, og barnet vil således ikke længere have delt bopæl. Det kræver blot, at den forælder, der bliver boende, bringer aftalen til ophør senest en måned efter, at den anden forælder er flyttet.