Julie Rokkjær Birch: - Kultur hæver mig op fra hverdagens rugbrødsmadder

Julie Rokkjær Birch (født 1983) er uddannet cand.mag. i Nordisk Sprog, Litteratur og Kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 2008. Hun har været omviser på ARoS Aarhus Kunstmuseum, arbejdet som webredaktør på kunst-nyhedsmediet kunsten.nu og været museumsinspektør på Skovgaard Museet i Viborg og på Skagens Museum. Siden 2014 har hun arbejdet som museumsinspektør på Kvindemuseet i Aarhus, hvor hun netop er tiltrådt som direktør.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Kultur hæver mig op fra hverdagens rugbrødsmadder og får mig til at se verden med nye øjne. Kultur er for mig også den rendyrkede adspredelse og skal forføre og underholde mig. Og så er kultur en social ting. At læse "Harry Potter" med mine børn er dagens måske bedste begivenhed.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- "Uskyldens museum" af Orhan Pamuk er fantastisk og vil forblive i min erindring som et stærkt sanseindtryk. Jeg kan få tårer i øjnene af bare at tænke på bogens smukke beskrivelser. Bogen er også en stor inspiration i forhold til mit museumsarbejde. Uskyldens museum findes som et reelt museum i Istanbul, og genstandene er indsamlet, mens romanen blev skrevet. Dette stærke fokus på relationen mellem genstande, stemninger og fortællinger er meget inspirerende.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Jenny Wilson - alt af Jenny Wilson - kan jeg høre igen og igen. Hun er stærk, smuk og tør vise sårbarhed ved at skrive sange om meget personlige emner.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Uh, det et svært at vælge - mit serieforbrug er meget bredt. BBC's serie baseret på Jane Austens "Stolthed og fordom" gjorde stort indtryk i mine teenageår - suk, Mr. Darcy. Senest har HBO-serien "The Handmaid's Tale" gjort stort indtryk. Med hensyn til film har den franske nybølge-instruktør Jean-Luc Godard betydet meget for mig i forhold til mit æstetiske blik.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Jeg tænker med glæde tilbage på udstillingen "Billedstorm", vi lavede på Kvindemuseet, hvor blandt andre den franske kunstner Orlan deltog med værket "Origin de la guerre" (krigens oprindelse), som er en feministisk parafrase til Gustave Courbets berømte "L'Origine du monde" (verdens oprindelse). Orlans version fokuserer på et close-up af en penis, hvorimod Courbets værk viser kvindekønnet. Det er interessant, fordi kvinder er blevet afbildet igen og igen i kunsthistorien - men et erigeret lem i så sårbar position som her er en ny vinkel, om jeg så må sige.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Jeg elsker keramik. Lerets udtryk forbinder mig med noget urmenneskeligt og samtidig med jorden. Min nu afdøde bedstemor, Inger Rokkjær, var en fremragende keramiker, og jeg har huset fyldt af raku-brændte krukker. Jeg kan lide, at jeg nogle steder kan se hendes fingeraftryk i leret, og at hun altid er lidt med mig på den måde.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- I kraft af mit job kommer jeg jo meget på museum, og på Kvindemuseet holder vi mange spændende arrangementer. Men jeg drømmer om at høre mere musik og flere koncerter. Jeg er også vildt dårlig til at udnytte de fantastiske teateroplevelser, som Aarhus har at byde på. Men jeg har stadig små børn, så der må prioriteres.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Jeg blev engang inviteret til Britney Spears-koncert i Parken. Det var ret slemt ... Jeg tror, det var ren playback - og hun virkede ked af det det på en eller anden måde. Det var ikke rart. Det gjorde det nok heller ikke bedre, at jeg skulle tisse ...