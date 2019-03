Hvordan balancerer man livet som småbørnsfamilie med to krævende og uforudsigelige karrierer? Sangerinde Julie Berthelsen og hendes forlovede, håndboldspilleren Minik Dahl Høegh, har endnu ikke fundet opskriften, men de øver sig. Og de har erkendt, at de ikke altid er de forældre, de gerne vil være, for det er ofte parrets to børn, der må indordne sig, når forældrene har travlt. - Mine børn er en del af et liv, de ikke selv har valgt, og bliver udsat for mere, end andre børn måske gør, siger Julie Berthelsen, der er aktuel i TV2 Charlie-programmerne "Kendisfamilier", blev nummer to til Melodi Grand Prix sidst i februar og til efteråret udgiver sit første album i ni år.