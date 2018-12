Julevine: Det kan du drikke juleaften

Avisens anmelder har smagt seks bud på den vin, du kan drikke den 24. december. Avisen har smagt en række vine, som importørerne mener vil være passende at servere til julemaden. De smagte vine har som udgangspunkt alle de karakteristika, som julevinen bør have i form af alkohol, koncentration og sødme. Det er nødvendigt for at stå imod de mange smagsindtryk, som julemaden giver.

1. Parada de Atauta 2015, Dominio de Atauta, Ribera del Duero, Spanien)

Lukket på førstedagen, indbydende på andendagen. Ung Ribera del Duero kan være ret utilnærmeligt, hvor det er svært at få meget andet frem end dens kraftfulde stil og en god mængde fadnoter. Vinene fra Atauta dyrkes i op til 1000 meter over havets overflade og får et mere køligt udtryk end mange andre vine i området. Huset arbejder rigtig godt med at give vinene et mindre powerfuldt udtryk til fordel for en mere kølig og elegant stil. Det lykkes her. Masser af fedme, karakter og personlighed. Glimrende vin og rigtig godt køb til tilbudsprisen.

Druesammensætning: 100 procent tempranillo

Pris: 240 kroner ved Erik Sørensen Vin, 175 kroner per styk ved køb af seks flasker.

Fem ud af seks stjerner.

2. Rosso San Pietro 2017, Guerrieri-Rizzardi, Veneto, Italien) Noter af sødmefulde kirsebær og rosiner. Ikke tosset og overraskende drikkeklar, om end havet med italienske vine i denne prisklasse er uendeligt stort. Her skiller San Pietro sig ikke ud. Godkendt til tilbudsprisen. Druesammensætning: Corvina, corvinone og merlot. Pris: 125 kroner ved H.J. Hansen/Vinspecialisten, på tilbud til 79 kroner. Tre ud af seks stjerner.

3. Cuvée Philipson 2010, Guigal, Côtes du Rhône, Frankrig) Krydderi, urter, mørke bær og let jordet stil. Dejligt at kunne finde vine med otte år på bagen. Denne vin, som Philipson har lavet i samarbejde med kult-producenten Guigal, er rundet fint af over årene. Resultatet er en indbydende vin med mere karakter, end man kan forvente til tilbudsprisen. Fire store stjerner og et fint bud på julevinen, hvis prisen skal være under 100 kroner. Druesammensætning: 60 procent syrah, 30 procent grenache og 10 procent mourvèdre. Pris: 135 kroner hos Philipson Wine, 80 kroner per styk ved køb af 12 flasker. Fire ud af seks stjerner.

4. Planétaires 2014, Domaine Viret, Côtes du Rhône, Frankrig) Det er vist første gang, jeg får en vin til anmeldelse, hvor der ikke er tilsat svovl. Vinen fra Domaine Viret markedsføres som biodynamisk og må således gerne tilsættes svovl. Men det er der altså ikke, og resultatet er naturligvis en speciel vin, som kan være svær at vurdere over for det brede publikum. Kan jeg lide det? Ja, egentlig smager det interessant, hvis man kan bruge det udtryk. Stilen er meget staldet og jordet. Eller som flere af selskabets mindre erfarne udi ikkesvovlede vine bemærkede: Den dufter af kolort. Jeg er ikke stor fan af vinen, om end det er sjovt at smage noget anderledes, som sagtens kan drikkes. Spørgsmålet er, om den skal anbefales til det brede publikum, som læser med her? Nej. Dertil er den alt for speciel. Druesammensætning: 60 procent grenache, 20 procent syrah, 15 procent mourvèdre og 5 procent carignan. Pris: 160 kroner ved H.J. Hansen/Vinspecialisten. Tre ud af seks stjerner.

5. Obalo Crianza 2015, Rioja, Spanien) Ung med det markante egetræ, som kendetegner Rioja-vinene i deres ungdom. Mere åben på andendagen, hvor noter af fed frugt, mørke bær og ristet kaffe kommer frem. Vil vinde ved lagring, men kan også drikkes nu efter en god gang iltning. Pænt køb til prisen. Druesammensætning: Tempranillo Pris: 160 kroner ved Erik Sørensen Vin, 120 kroner per styk ved køb af seks flasker. Fire ud af seks stjerner.