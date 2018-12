Julegavetips fra en personal shopper

Det giver hende et godt udgangspunkt til at forberede sig, før hun møder kunden i butikken. Derfra går turen op under loftet, hvor hun har klargjort en suite med prøverum og det tøj, hun har udvalgt på forhånd.

Når Cecilie Mackeprang tager imod kunder i butikken, har de oftest bestilt tid på forhånd. Det indebærer, at kunden udfylder et spørgeskema, der blandt andet runder kundens favoritmærker, brug af farver, beskæftigelse og hvad kunden allerede har hjemme i klædeskabet, samt om der er noget specifikt i garderoben, der skal arbejdes med.

Som personal shopper møder hun høj som lav, og kunderne, der booker tid hos hende, gør det af mange årsager. Nogle trænger til nye øjne på garderoben, nogle har problemer med at finde tøj, der passer, og andre har ikke tid eller lyst til at vandre mellem tøjrækkerne.

Hun er personlig shopper hos Magasin i Odense. Sammen med tre kolleger udgør de forretnings gratis tilbud om personlige shoppere.Kunder kan gratis booke tid hos forretningen, der har to personlige shoppere, en lingerishopper og en beautyshopper.Man booker en eller to timer afhængig af behov.

- Jeg har rigtig mange kunder, der ringer og spørger, om jeg ikke lige kan finde noget særligt til dem. Eller jeg får en sms, hvor de skriver "jeg skal bare lige vise dig billedet af, at jeg havde tøjet på til brylluppet. Prøv at se, hvor flot jeg var." Det er fedt at få den personlige kontakt, der er mere end bare kunde og sælger, siger hun.

Hun kender efterhånden mange af sine faste kunder godt, og for nogle par er hun blevet et bindeled, når der skal købes julegaver, fordi hun kender begge parter godt og kan vælge den helt rigtige gave.

Cecilie Mackeprang har flere kunder, som med jævne mellemrum bestiller en time med hende i forretningen, og dermed lærer de hinanden at kende. Kunden bliver tryg ved Cecilie, mens hun til gengæld ved, hvad kunden i forvejen har købt, hvad kunden foretrækker, og hvor hun kan hjælpe med at udvikle garderoben.

Garderoben udfordres

En af Cecilie Mackeprangs centrale missioner er at sende sine kunder hjem med tøj, der kan kombineres.

- Vi kvinder er slemme til at sige, at vi har en festgarderobe, en hverdagsgarderobe og en garderobe til hjemmet. Men vi skal prøve at kombinere garderoben, så vi får brugt vores tøj meget mere. Det er sjovt at arbejde med, siger hun.

- Jeg udfordrer kunderne med tøj, de måske ikke synes, de er smarte nok til at gå i, eller som de ikke tænker er deres stil, men så de stadig har sig selv med i det. Ofte ender det med, at det er det tøj, de køber og bliver gladest for.

Personal shopper-funktionen er ikke kun til den personlige betjening. Cecilie Mackeprang hjælper også mange kunder med at udvælge det rette tøj til ægtefællen eller teenagebørnene. Og så er hun begyndt at få flere mandlige kunder.

- Mænd er hurtige til at have deres faste ting, de går med. De rykker nødigt for meget ved det, der fungerer. Så kan jeg finde det hele frem, så han ikke behøver at gå rundt og lede efter det, han vil have.