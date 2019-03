Johanne Schmidt-Nielsen er stolt af den modernisering, hun har været med til at gennemføre i Enhedslisten i de 12 år, hun har siddet i Folketinget for partiet. - Da jeg begyndte, kan jeg huske, at vi havde mange diskussioner om, hvorvidt vi skulle ansætte en grafiker. Om det var snyd eller spin, hvis alt ikke var skrevet med sort-hvid. Der er sket noget, smiler hun. Foto: Birgitte Carol Heiberg