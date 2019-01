Jens Andersen er ph.d. i nordisk litteratur og har gennem årene arbejdet som først litteraturkritiker og siden litteraturredaktør på Berlingske Tidende.

Men han har de senere år arbejdet på fuld tid som forfatter.

Han debuterede som forfatter i 1990 med en biografi om Thit Jensen. Siden har han skrevet et par håndfulde flere - om blandt andre Tove Ditlevsen, H.C. Andersen, dronning Margrethe, Astrid Lindgren og kronprins Frederik.

Senest har han udgivet biografien "Kim Larsen - Mine unge år", og i løbet af 2019 holder han en foredragsrække, hvor han fortæller om Larsen og arbejdet med bogen.

Find tour-listen på www.jensandersen.info.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Begavet, udfordrende underholdning, der nærer fantasien såvel som eftertanken. Der skal også være modhager i en kulturoplevelse, synes jeg, noget, der pirrer og prikker og kan fortolkes på mangfoldig vis. Når der går DF i den, og man skal forstå en kulturoplevelse som noget "særligt dansk", længes jeg efter den øde ø, hvor kultur er dine egne fodspor i sandet.

- Hvilken bog eller hvilket blad har givet dig en god oplevelse?

- Jeg finder de fleste store læseoplevelser i gamle bøger. Der er så meget glemt sprog, så mange helt vidunderlige ord og sætninger i ældre dansk litteratur, man kan gå og tygge på i ugevis. Senest har jeg læst Henrik Pontoppidans erindringer, "Undervejs til mig selv", hvor jeg fandt følgende guldkorn: "Mine Tanker tumlede sig som Skolebørn i et Frikvarter". Det er lige præcis, hvad kulturoplevelser bidrager til i mit liv.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Alt, hvad jeg rører ved eller orienterer mig mod af musik, bliver fortsat forbundet med Kim Larsen. Jeg var med ham og Kjukken på Skanderborg-festivalen for fem måneder siden. Den koncert gad jeg godt genopleve, stående backstage 10 meter fra den siddende spillemand og hans band og med udsigt til et Kim Larsen-kor af 40.000 stemmer i alle aldre.

- Hvilken film eller tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Teaterforestillingen "Tove! Tove! Tove!" af kunstnerkolletivet Sort Samvittighed var en virkelig original og anderledes måde at fortolke Tove Ditlevsens liv og værk på. I tv-serie-junglen har jeg endnu ikke fundet noget, der tog røven så godt på mig som "Breaking Bad" på Netflix. Den havde det hele, synes jeg, i et helt suverænt, nytænkende filmsprog, som nu kopieres lystigt.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Astrid Lindgrens epos om "Emil fra Lønneberg". Det er en genistreg, der bør stå i enhver voksenreol ved siden af "Don Quixote" og læses som en roman. Hvilken hyldest til fantasien, latteren, næstekærligheden og det moralske mod, alt for mange af os savner. Alt sammen personificeret i gavtyven Emil og hans livsfilosofi: "Man bli'r så stærk, når man skal!"

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Hvis jeg var single, ville jeg formentlig købe mig fattig i nordisk møbelkunst fra 1950'erne og 1960'erne. Den blanding af finesse og funktionalitet, man finder i møbler af Finn Juhl, Nanna Ditzel, Arne Jacobsen og Hans Wegner, bliver jeg aldrig træt af at se på og røre ved. De realiserede et omkvæd fra en gammel PH-sang: "Ord skal være redskab først / og så musik." Det skal en stol eller et bord også.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Dem, der rummer en live-dimension, gerne i mere intime rammer end de store festivaler og friluftsscener, og helst så tæt på scenen som muligt, så man kan se og mærke kunstnerens koncentration. Det kan være teater eller opera med hele orkestret plantet i graven foran scenen eller en rock- og jazzkoncert i Kongens Have eller på mindre spillesteder som Vega og Pumpehuset.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Der var engang, min kone og jeg, plus vores respektive forældre, hvert år tegnede et ARTE-abonnement og håbefuldt myldrede ud til en håndfuld teaterforestillinger, vi havde udvalgt på forhånd og i det blå. Uha, der var godt nok et par dilettantiske fusere, hvor vi forduftede i pausen og gik på værtshus i stedet. Livet er for kort til at dårlige kulturoplevelser, ikke?