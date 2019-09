Jazzsangerinde Cæcilie Norby: Jeg nåede af ved næstsidste afkørsel

Som ung oplevede Cæcilie Norby et miljø med vold og hårde stoffer, som endte med at koste både hendes ekskæreste og veninde livet. Selv nåede hun at dreje af ved "næstsidste afkørsel", som hun udtrykker det, og brugte siden musikken som en redningskrans. Et valg, der i 30 år har givet hende mulighed for at optræde på alverdens store jazzscener. - Det er bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt, hvis man har en fornemmelse af, at nogen er udsat for vold eller andre overgreb, siger jazzsangerinden, der er aktuel i "Toppen af poppen" og snart udgiver nyt album.