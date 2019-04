Den ene halvdel af året bor han i en 17,5 meter lang cirkusvogn og kan hver aften mærke latteren fordufte i natten over sit livsværk, Zirkus Nemo, når publikum går hjem og roen sænker sig. Resten af året fordeler Søren Østergaard mellem Toscanas bjerge, Thailands hede, bylivet i Bredgade i København og den nordsjællandske perle af et sommerhus. - Jeg tror aldrig, jeg kunne nøjes med at bo ét sted, siger Søren Østergaard, der er født i Esbjerg.