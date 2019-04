Inspiration: Tag stranden med hjem i stuen

Designer-gyngestol: Børge Mogensens pindestol med almueagtige former fik sat gyngende meder på, så den kunne rokke frem og tilbage. Den hyggelige designerstol er en del af FDB Møbler-kollektionen, og som flere andre pindestole er den blevet frisket op med nye farver. Trænger man til lidt blødt underlag, når man sidder og gynger blidt frem og tilbage, kan den udstyres med et lammeskind. Gyngestolen har navnet JB52G. Den er lavet i bøg, og så koster den 4.499 kroner. Foto: FDB Møbler

Stribet strandtaske: De brede hvide og blå striber og rebhåndtaget giver tasken et enkelt, maritimt præg. Den kan bruges både til opbevaring i entreen, så man får alle de rodende småting lidt af vejen, eller man kan bruge den til en tur til stranden. I lommen ligger en sammenrullet måtte, der kan rulles ud til et fast siddeunderlag i klitterne. Tasken er lavet af polyester og plast, og den koster 169 kroner på brondsholm.dk. Pressefoto

Havfrue og ro: Hans Bøllings skønne, runde havfrue kombinerer lyst træ, strandstemning og eventyr i et. Og det passer helt udemærket til en sommerhusvindueskarm, hvor der ligger strandskaller og rav fundet i vandkanten. Havfruens feminine former, der er lavet i eg og ahorn, giver en følelse af ro og renhed. Mermaid hedder figuren, der produceres af Architectmade. Den er 17 centimeter høj og koster 699 kroner. Foto: Architectmade

Skagen i sofaen: Et af de pastelfarvede Skagens malerier, der får alle beskuere til at længes efter danske sommeraftener, gyldent lys og lange gåture langs strandkanten, er blevet lavet til en eksklusiv pude. Det er designerfirmaet Poulin, der har fået lov til at væve Krøyers smukke "Sommeraften på Skagen Sønderstrand" fra 1893 på et pudebetræk. Puden koster 1100 kroner. Foto: Poulin Design