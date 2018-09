Inspiration: Syv borde til hjemmebaren

Rene flader, rå materialer og fokus på funktion. Barbordet fra Please Wait to Be Seated blev designet i 1956 af Herbert Hirche, der var en del af den tyske Bauhaus-bevægelse og oplært af en af den moderne arkitekturs helt store pionerer Ludwig Mies van der Rohe. "Less is more" var Mies van der Rohes motto, og det passer også til barbordet i glas og stål. Barbordet koster 6245 kroner. Foto: Please Wait to be Seated

Der er tre hjul under barbordet fra Nordal. I glas og messing skriver det sig fint ind i nye boligtrends, hvor gyldne metaller tilføjer lidt dekandence til vores hverdagshvide stuer. Bordet kan bruges til bar, men også som et anderledes, praktisk sidebord, hvor en lampe, bøger eller vaser kan stå på udstilling, så længe det ikke vejer mere end 20 kilo per glasplade. Bordet er lavet i Indien og koster 3999 kroner. Foto: Nordal

Marmorpladerne i melerede, mørke farver er blikfanget på barbordet, som Nordal kalder Midnight. Det sorte stel er enkelt og anonymt, så de tunge plader af den moderne sten træder frem. Bordet har en blød, oval form og kunne være en elegant ramme om en hjemmebar i krystalkarafler eller bare en læselampe. Bordet fås også i en gylden udgave, hvor stellet er af messing. Begge kommer fra Indien. Pris: 3840 kroner. Foto: Nordal

Der er noget Alvar Aalto over Naver Collections barbord. Det er det formbøjede træ og de legende former, der giver mindelser om den finske designer, men bordet ved navn AK 700 er designet af Nissen & Gehl. De har lavet en skulpturel barvogn, der kan bruges både til at servere eftermiddagskaffen på eller som et fast element i spisestuen. Øverst er en massiv bordplade af træ på et stel af stål. Nederst en fastmonteret bakke med laminat i hvidt. Hjulene har samme laminatfarve som bakken. Man kan vælge mellem otte forskellige farver til sit bord. Bordet koster 10.649 kroner. Foto: Naver Collection

Use hedder rullebordet fra House Doctor. Det er da også helt klart lavet til brug. I en enkel, funktionel form er det skabt til at opbevare magasiner og aviser ved siden af en lampe i stuen eller til kogebøger og skåle i køkkenet. Det kan selvfølgelig også bruges til at stille husets flasker på, så man er klar til at servere en cocktail for sine gæster. Bordet er lavet i stål og har industrielle hjul under benene. Det koster 1899 kroner. Foto: House Doctor

Et rattanbarbord er en klassiker fra 1950'erne, hvor hjemmebaren for alvor fik sit indtog i de danske hjem. Carlo-bordet er lavet af Sika design, der har skabt kurvemøbler i snart 70 år, og samarbejdet med nogle af de bedste danske designere og arkitekter som Nanna Ditzel og Arne Jacobsen. Det er dog ikke nogen af dem, der har lagt blyant til stregen bag Carlo, der kaldes for en Sika Original. Sikamøblerne er håndlavede på en fabrik i Indonesien. Rattan er blevet populært igen, da det er et miljøvenligt produkt, der vokser hurtigt og gør regnskovene bevaringsværdigt. Pris: 2995 kroner. Foto: Sika Design