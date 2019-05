Inges grillkøkken: Hjemmelavet rub

Velkommen til juni, hvor vi skal i grillskole. Faktisk griller jeg ikke meget, for jeg synes, det er en mandeting. Det med at gå og pusle med kul og ild i lang tid, det er ikke lige mig. Men jeg kan godt lide grillmad. Specielt når man ser glæden i en mands ansigt, når han - dygtig som han er - har stegt et flot, stykke kød helt selv. Vi begynder med en hjemmelavet rub, der på engelsk betyder at gnide. Det er et begreb for den marinade, som kødet gnides ind i, inden det lander på grillen.

Rub:

3 spsk. paprika

1,5 spsk. hel tørret chili

1,5 tsk sorte peberkorn

1 spsk. hele korianderfrø

1 spsk. gule sennepskorn

Knus alle ingredienser i en morter. Gnid kødet ind i rubben og steg over grill.Server salat, bagte kartofler eller majs til.