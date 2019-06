Inges Køkken: Salsa til grillmaden

Denne sidste lektion af grillskolen, som vi har haft her i juni, er også klimavenlig. For den handler om om at rydde køleskabet og lave en lækker salsa til grillmaden. Jeg laver stort set aldrig sovs eller sauce, men det er altid dejligt med noget dip af en art til maden.

Så er det perfekt i disse klimatider at bruge sine rester. En god regel er at mikse resterne op med lidt fedt, lidt surt og lidt sødt.

I denne salsa har jeg brugt:

1 æble

1 blomme

Lidt chili

½ rød peber

½ gul peber

Lidt hakkede græskarkerner

Lidt persille

1 spsk olivenolie

1 spsk eddike

1 spsk akaciehonning

Lidt citronsaft

Finhak alle de faste ingredienser. Bland det hele sammen med olie, eddike, akaciehonning og citronsaft.